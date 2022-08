L'associació Som Mar de Llançà continua el cicle de cinema Cinemar amb la projecció de la pel·lícula Vaiana de Disney aquest dimecres 17 d'agost. Aquesta obra de John Musker i Ron Clements la presenta Irene Àlvarez de Quevedo, biòloga i membre de Som Mar. Des de l'organització asseguren que «amb la seva protagonista sentirem la crida del Mar i de la Natura i el coratge per afrontar els reptes».

Aquesta no és l'últim film del cicle de cinema i de mar, ja que l'1 de setembre es pot veure Oceans, de Jacques Perrin i Jacques Cluzaud i comptarà amb la presentació de Valérie Espinasse, membre de Som Mar i artífex d’aquest cicle de cinema, i Rai Puig, kayaquista i explorador dels grans oceans i mars del món. Es tracta d'un documental que cerca obrir la mirada a la vida dels oceans, al món d’éssers meravellosos i sorprenents que s’amaguen sota el mirall blau convidant a la reflexió,

Des de l'associació Som Mar expliquen que «estem molt contents i contentes que Cinemar, fins ara, hagi estat un èxit. A través de la pantalla ens hem emocionat amb diferents blaus del mar, però encara ens queda molt per oferir, així que no us perdeu les dues projeccions que us proposem».

Totes les projeccions tenen lloc a la Casa de la Cultura de Llançà a les sis de la tarda i són totalment gratuïtes.