Entre l’1 d’agost i el 23 de setembre, es projectaran cada setmana a dos quarts de nou del vespre una tretzena de títols cinematogràfics al Teatre Art i Joia de Cadaqués amb l’aïllament com a fil conductor i la participació d’alguns dels cineastes com a ponents. La iniciativa sorgeix de Maria Puig i Júlia Pérez, dues joves «grans aficionades al cinema», en paraules seves. Totes dues treballen la temporada al poble i diuen que trobaven a faltar una oferta cultural que els permetés veure cinema a Cadaqués. Davant la inexistència d’una oferta cinematogràfica, han decidit impulsar elles mateixes una programació.

El cicle ha arrencat aquest dilluns, 1 d’agost, amb Sunrise, de Friedrich W. Murnau, i comptarà amb títols de temàtiques variades com L’eternitat, de Christophe Faranier, sobre el dia a dia d’una família de pastors, o El perdut, del mateix director, sobre un home que s’endinsa en la naturalesa per no tornar-ne mai més. També compta amb clàssics com Menjant garotes, una pel·lícula silent de Luis Buñuel de l’any 1930, o Les anges du péche, de Robert Bresson, de 1943.

Destaquen, a més, ponències com la del director en la projecció de L’eternitat o Mireia Muntané i Pau Hispano, que comentaran alguns dels films. Pel que fa als idiomes, «aquí viu gent de tot arreu», afirmen. Per això, les pel·lícules en català seran subtitulades en un idioma estranger i viceversa, amb la idea que siguin accessibles al màxim de gent possible. El programa sencer es pot consultar al seu perfil d’Instagram @arxipelag.cdq.

Taquilla inversa

Els títols estan tots relacionats amb què els recordava al fet d’estar a Cadaqués, i alhora són pel·lícules que els eren accessibles sense o amb molt poc finançament. Sobre l’aspecte econòmic, les dues impulsores del cicle cinematogràfic expliquen que, de moment, han cobert elles mateixes els costos que han calgut en drets d’autor, i per això l’entrada és lliure i amb taquilla inversa.

«L’estiu a Cadaqués, sobretot treballant, es fa cíclic». Amb aquesta proposta volen oferir una manera de trencar aquesta rutina, una forma de «sortir de si mateix i mantenir-se conscient». Es dirigeix «a tothom que viu al poble». D’aquesta manera, Maria Puig i Júlia Pérez volen que sigui una iniciativa oberta que tothom es pugui fer seva, alhora que vincular-se als habitants del poble «pel que els pugui recordar o transportar com a persones que viuen a l’illa».

De moment, la programació arriba al 23 de setembre. Però les impulsores del projecte expliquen que «ens hem adonat que la gran problemàtica de l’aïllament es viu a l’hivern». I en un cicle que intenta acostar-se aquesta idea, veuen incongruent «no actuar segons això», i, per tant, es mostren obertes a continuar durant tot l’any.