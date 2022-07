L'associació Som Mar ha iniciat "amb èxit" el nou cicle de cinema dedicat al mar, CineMar a Llançà. La iniciativa, impulsada per una integrant de l'associació, Valérie Espinasse, membre de l'entitat, va projectar la setmana passada la segona pel·lícula del cicle, el documental Aqua, de la periodista francesa Pascale d'Erm. L'acte va ser presentat per la regidora de Medi ambient i Salut de l'Ajuntament de Llançà, Sílvia Barris, i el vicepresident de l'associació Som Mar i participant al documental, Pau Calero. Hi van assistir més d'un centenar de persones. Seguidament, es va obrir un col·loqui amb la directora del documental, Pascale d'Erm; la metgessa de medicina familiar i comunitària del CAP de Castelló d'Empúries i coordinadora del projecte E-Health Recepta Blava, conjuntament amb la càtedra Oceans i Salut Humana, Eva Fontdecaba, i la presidenta de l'associació Som Mar i també participant al documental, Xènia Ros.

El documental Aqua pretén demostrar científicament els beneficis que l'aigua té per a la salut humana i, més concretament, l'aigua de mar. A partir d'estudis realitzats per metges i experts de diversos països europeus, Pascale d'Erm posa en relleu el poder curatiu de l'aigua de mar en casos d'estrès, ansietat, depressió, hipertensió, esclerosi múltiple, malalties respiratòries cròniques, entre d'altres, tot presentant l'espai blau com a font de medecina. El seu objectiu és apropar científics, metges, terapeutes i altres professionals amants del mar, perquè treballin plegats per al benefici de la salut de les persones i del mar. La metgessa Eva Fontdecaba va parlar de la promoció de la salut, en lloc de la prevenció, en tant que aquest últim concepte ens situa en la malaltia, mentre que el primer ens enfoca en la salut. També va exposar diverses experiències dutes a terme sota el paraigua de la Recepta blava, on les conclusions són que les activitats vora mar aporten benestar i salut a les persones i, en cas de malaltia, milloren la recuperació I, en algunas casos, supleixen els fàrmacs. Per acabar, la presidenta de l'associació organitzadora de l'acte, Xènia Ros, va subratllar la interdependència que l'ésser humà té amb la natura i que cal restablir-ne la reciprocitat des de la consciència i el respecte profund. La pròxima projecció, El gran azul, de Luc Besson, té lloc el dijous 4 d'agost, a les 18 hores, a la Casa de la Cultura de Llançà.