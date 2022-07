L’Associació Som Mar de Llançà ha inaugurat, el 7 de juliol, el cicle Cinemar a la Casa de Cultura, amb el documental Vides de sal, que tracta del mar i del món de la pesca tradicional des dels diferents angles que conformen aquesta professió. Ha obert el cicle l’alcaldessa Núria Escarpanter i ha presentat l’acte Irene Álvarez de Quevedo, biòloga i membre de Som Mar. Després de la projecció, el públic ha gaudit d’una interessant tertúlia, amb Sílvia Gómez, directora del documental; Salva Manera, pescador i president del Pla de Cogestió de Cap de Creus i Alt Empordà, i Jesús López, de la Confraria de Pescadors del Port de Llançà. Han estat interessants les intervencions de Ponç Feliu, director del Parc Natural de Cap de Creus, l’artista Carles Bros i els pescadors Jaume Caball i Joan Batlle.

A la propera projecció, es tractarà el mar com a font de salut i de benestar, el 21 de juliol, a les 6 de la tarda. Es projectarà el documental Aqua, de Pascale d’Erm, amb la presència de la directora i d’alguns dels seus protagonistes, com Xènia Ros, Josep Lloret i Pau Calero, que presentarà el film. Tot seguit es farà un col·loqui sobre els beneficis de l’aigua per a la salut integral.