El festival Cinema Brava torna del 15 de juliol al 12 de setembre per tercer estiu consecutiu, però aquesta vegada amb un canvi d’ubicació: canvia Begur per uns terrenys més amplis i cèntrics al costat del CT Llafranc. És una iniciativa de tres joves emprenedors barcelonins, Alex Cruylles, Matu Marsicano i Patrícia Serra, que al seu dia van venir a passar el confinament a la Costa Brava i que, captivats per l’entorn, van decidir quedar-s’hi i muntar un autocine, acompanyat p food trucks i un escenari on han organitzat concerts i monòlegs.

La principal raó de ser del festival continua sent el cinema i per això els impulsors del projecte han tancat acords amb Mediapro, A Contracorriente Films, EntertainmentOne, Park Circus i Adso Films, per oferir títols del seu catàleg. La programació variarà al llarg de la setmana per incloure des de clàssics fins a cine infantil i també documentals. El públic gaudirà de la pel·lícula des del seu cotxe a través d’una gran pantalla i una excel·lent qualitat de projecció.

«Durant el confinament, l’Àlex va veure que hi hauria un gran boom d’autocinemes per aprofitar els pàrquings de restaurants o altres establiments que van haver de tancar per la pandèmia», assegurava l’any passat Patrícia Serra, una de les fundadores del Cinema Brava, per explicar l’origen del seu projecte. La programació d’aquest estiu té diversos títols confirmats: El padre, Puñales por la espalda, Capitan Fantastic, Intocable i Cinema Paradiso. N’hi haurà molts més, i entre els que estan negociant per aconseguir en destaquen Kill Bill (1 i 2), Whiplash, Cadena Perpetua, Grease, Call me by your name, Pulp Fiction, Interestallar i El Rey Leon.

Cinema Brava es trasllada a un nou espai més ampli i més cèntric. «L’Ajuntament de Begur va decidir canviar l’ús de l’espai on se situava el festival per donar-li un ús de bike park. Després d’un gran esforç i gràcies a la col·laboració del Club de Tennis Llafranc, Cinema Brava ha trobat un terreny i podrà dur a terme l’edició 2022. El festival canviarà les vistes al mar per un espai únic i privilegiat amb vista als camps de l’Empordà», indica l’organització en una nota de premsa.

Juntament amb la ubicació, el format i els horaris també canvien: per una banda, la nova localització, més allunyada dels veïns, permetrà que els concerts siguin de més format i sense limitacions per covid-19. Com sempre, Cinema Brava apostarà per artistes emergents.

L’horari de començament de concerts i cinema es manté a les 19 hi 22 h respectivament. Tot i així, la novetat més gran d’aquesta edició és l’horari nocturn: per als més atrevits, al acabar la pel·lícula es mantindrà el bar obert, acompanyat de música fins a les 03 del matí per allargar unes hores més l’experiència.