El temps de descans ens proporciona la possibilitat de poder disposar de temps de qualitat per gaudir en família. Qui tingui fills, a més d’una infinitat d’activitats a l’aire lliure que es poden durant les vacances amb els nens, també trobarà, a les diferents plataformes audiovisuals, interessants propostes per compartir davant la pantalla.

D’entre aquesta oferta, ens fixem i seleccionem cinc produccions d’animació de curta durada –i no lligades a la cartellera d’actualitat– per aprofitar els dies al màxim.

1. ‘POCOYÓ EN CINES: TU PRIMERA PELÍCULA’

Temàtica clàssica de les produccions infantils i juvenils preparada amb el bon humor de sempre, les cançons i els balls de l’univers Pocoyó. Per als més petits de casa. El món està en perill i només Pocoyó i els Súper Amics ens poden salvar! Nina, Pato i Elly hauran de treballar en equip i superar les seves pors per derrotar un malvat que amenaça la pau del Món Pocoyó. ¿Aconseguiran sortir-se’n?

Aquesta producció espanyola del 2019 només té una durada de 50 minuts. Disponible a Prime Video i Youtube.

2. ‘KIRIKÚ Y LAS BESTIAS SALVAJES'

Pel·lícula d’animació francesa dirigida pel també escriptor dels llibres en què es basa, Michel Ocelot, i per Benédicté Galup el 2005. Kirikú té l’afegit de ser un d’aquests personatges que agraden els adults (diversió familiar sense sacrifici en 75 minuts)

L’avi, assegut al seu tron de la gruta blava, ens explica com el Kirikú es converteix en jardiner, detectiu, terrissaire, comerciant, viatger i metge i com el més petit i valent dels herois haurà de buscar dins seu per trobar el valor, l’astúcia i la generositat necessàries per triomfar sobre el mal. Es pot veure a Filmin

3. ‘EL GRÚFALO’

En només 59 minuts és possible descobrir l’encantador món del Grúfal i la seva filla gràcies a les pel·lícules de Max Lang i Jakob Schuh basades en la creació de l’escriptora Julia Donaldson, referent de la literatura infantil moderna. Aventures plenes de tendresa i valors. ‘El Grúfal’ (2009), és una producció que va estar nominada a l’Oscar al millor curtmetratge d’animació i la seva continuació va ser ‘La filla del Grúfal’ (2011).

Un ratolí passeja alegrement pel bosc. Té molta gana, així que decideix anar a buscar avellanes per fer un bon tiberi. Pel camí es troba amb una guineu, un mussol i una serp tan famolencs com ell. Els tres el volen convidar a dinar a casa seva, però el ratolí, que no es refia gens de les seves intencions, molt amablement declina la invitació perquè ha quedat amb... el grúfal! Però, què és un grúfal? Disponible a Filmin

4. ‘MASCOTAS’

Públic familiar i infantil i temàtica de mascotes és un binomi clàssic d’èxit segur que la cinta Mascotes va saber explotar adequadament, en 87 minuts, al 2016 i que, com a conseqüència, ha tingut fins i tot una segona part.

Abans que es popularitzés a les cases l’ús de càmeres de vigilància remota per observar la vida dels animals domèstics quan els seus amos no hi són, plantejar-se una comèdia sobre aquestes hores de privacitat de les nostres mascotes tenia tot el sentit del món.

¿Com és exactament la vida de les nostres mascotes quan sortim per la porta de casa? En un edifici d’apartaments de Manhattan veurem com és el dia a dia de Gidget, Chloe, Mel i un variat grup d’animals domèstics quan els seus amos marxen de casa per passar anar a treballar o a l’escola. Es pot veure, entre altres plataformes, a Netflix.

5. ‘SHERLOCK GNOMES’

Pel·lícula del 2018 dirigida per John Stevenson per a nens que no tenen problemes per aguantar ja una cinta amb un metratge gairebé normal d’un llarg. Després de 96 minuts de durada tindrem preparats futurs lectors de l’obra de Conan Doyle gràcies a aquesta paròdia que incideix en l’èxit precedent de ‘Gnomeo y Julieta’ (2011).

Els ja coneguts personatges de Gnomeu i Julieta, instal·lats a Londres, comptaran amb l’ajuda de Sherlock Gnomes i el seu ajudant Watson per investigar l’estranya desaparició de tots els gnoms d’un jardí. Disponible a Netflix.