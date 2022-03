El Museu de l'Empordà acull, aquest dimecres 30 a les 20.30 hores, la projecció de la pel·lícula «El silenci abans de Bach» (Die Stille vor Bach), dirigida per Pere Portabella. La presentació serà a càrrec de Jordi Balló, professor de l'UPF i exdirector d'exposicions del CCCB.

Die Stille vor Bach és una aproximació a la música i a les disciplines i oficis que l’envolten a través de l’obra de Johann Sebastian Bach. Una mirada sobre les profundes relacions dramatúrgiques que existeixen entre imatge i música, de manera que aquesta darrera no es concep com un mer subratllat subsidiari de la imatge, sinó com a subjecte paritari de la narració. Així doncs, parteix d’una estructura musical prèvia. La banda sonora es nodreix d’obres de J.S. Bach, de dues sonates de Fèlix Mendelssohn i d’un estudi de Györg Ligeti, que creen una volta arquitectònica sota la qual transcorre la història de la pel·lícula. Una passejada pels segles XVIII, XIX i XXI de la mà de J.S. Bach.