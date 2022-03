Uns dos-cents adolescents van omplir ahir els Ocine de Girona per assistir al concert de BTS, el grup sud-coreà de k-pop que s’ha convertit en tot un fenomen musical a nivell internacional. De fet, des del seu debut el 2013, el grup ha demostrat ser imparable, i l’últim exemple n’és l’esdeveniment mundial que han organitzat aquest cap de setmana.

Es tracta d’una sèrie de tres concerts a l’Estadi Olímpic de Seül (els primers que fan presencialment després de dos anys de pandèmia) que emeten en directe i via satèl·lit a diferents sales de cinemes de tot el món perquè tots els seus Armys (nom que denomina el grup de fans de la banda) poguessin gaudir de la mateixa manera. A la província de Girona, BTS Permission to dance on stage es va emetre en directe als Ocine de Girona, Blanes, Platja d’Aro i els Odean de Salt a les deu del matí, i es va repetir en diferit a tres quarts de dues del migdia.

Els més de 9.000 kilòmetres de distància entre Girona i Seül i la separació de la gran pantalla entre el públic gironí i el coreà no van ser cap impediment per a gaudir del concert amb la mateixa emoció que si fos presencial. «Estem molt emocionades», assegurava Lídia Castro, de 14 anys. «Mira, també porto l’Army Bomb, un aparell que fa llum i que es connecta amb tota la gent d’allà i fa patrons i canvia de color mentre ells canten», afegia Castro.

Carolina Fernández, gerent dels Ocine de Girona, apuntava que «al principi ens semblava rara la proposta, però en altres ocasions hem vist que havia tingut molt d’èxit». «Avui hem obert portes amb més de 160 entrades venudes en pre-venda. Tenen un públic molt fidel que sempre omple la sala», concloïa Fernández.