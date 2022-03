L’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania de l’Ajuntament i l’Arxiu Municipal de Roses col·laboren en aquesta iniciativa que explica el boom del turisme a Roses de les dècades dels anys 60 i 70 amb perspectiva de gènere, des del punt de vista i donant veu a les dones que ho van viure. Les protagonistes del documental són nou dones rosinques que van participar directament dels canvis que es produïren durant els anys en què el fenomen del turisme va irrompre en la població, encara en plena dictadura, fent palès el paper, també protagonista, de les dones en els canvis socials i econòmics del moment.

Roses va ser una població privilegiada en el context de la dècada dels 60 i 70. El turisme i la presència nordamericana a la base aèria de Pení van permetre a la gent de la població relacionar-se amb persones que venien de països més avançats i democràtics, fet que va afavorir, per una banda, el canvi de mentalitat i, per l’altre, la transformació econòmica. Uns canvis que les dones van protagonitzar, malgrat que ha estat poc explicat i, massa sovint, menyspreat. La regidora d’Acció Social de Roses, Esther Bonaterra i Moltó, explica que "amb aquest documental, continuem donant visibilitat al paper de les dones de Roses en el decurs de la nostra història més recent i a la seva importància en la transformació socioeconòmica que la vila experimentà amb el boom turístic. El documental dona veu a aquesta història no escrita, protagonitzada per dones emprenedores, valentes i transformadores".

La majoria de dones, des del proletariat fins a les pertanyents a les classes benestants, van canviar el seu marc mental gràcies al contacte amb altres cultures on, precisament, la dona tenia un paper més protagonista en la vida pública. Moltes van accedir a l’aprenentatge de l’anglès, el francès o l’alemany, idiomes que els permeteren accedir a ofertes de feines més qualificades en el sector hoteler, immobiliari, etc. D’altra banda, el turisme va propiciar un augment de les rendes d’aquelles famílies que invertiren amb èxit els seus estalvis. Aquests beneficis van permetre que algunes de les filles d’aquest grup social accedís a estudis secundaris i superiors.

En definitiva, el documental reflexiona sobre l’impacte que el sector turístic va tenir en el món femení, sobretot en l'esfera laboral i en el canvi cultural que comportà el contacte amb les societats europees a partir de la dècada de 1960. Amb aquest treball, l’Ajuntament dona continuïtat a l’experiència iniciada l’any 2020, amb l’enregistrament del testimoni de 15 dones de Roses que donà com a resultat "La nostra veu. Experiències compartides". En aquella ocasió, el consistori incidia entorn als drets i al paper de les dones en la societat, a través d’un recorregut per les experiències vitals de 15 dones que evidenciaven els canvis experimentats al llarg de les darreres dècades i el camí que encara queda per recórrer en matèria d’igualtat.