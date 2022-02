El cineclub Diòptria de Figueres programa la projecció, per aquest dimarts i dijous, a dos quarts de nou del vespre, del documental Vampir. Cuadecuc (1970) del director de cinema figuerenc Pere Portabella, un film clau per entendre la transició que es produeix en el camp cinematogràfic espanyol des del període del cinema permès per l’administració franquista, cap a les pràctiques il·legals. A la projecció de dijous, ha estat convidat el també cineasta Albert Serra, perquè el presenti a l’auditori. Ambdós passis són gratuïts.

Les projeccions són un acte complementari a l’exposició que el Museu de l’Empordà li està dedicant aquests dies a les obres d’art que preserva el cineasta figuerenc. Justament aquest dissabte, a les cinc de la tarda, el comissari de la mostra, Javi Palomo, té previst oferir una visita comentada per revelar alguns secrets que amaguen. Cal reservar plaça al web del museu.