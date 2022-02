El visionatge del curtmetratge documental Vull ser pastora, signat per la rosinca Maria Velasco, va aconseguir una càlida acollida durant la seva presentació fa uns dies als Cinemes de Roses. La projecció era un dels primers passis de la mostra d’audiovisual en català d’Òmnium Cultural i opta a endur-se un dels premis VOC.

Vull ser pastora és una humanística mirada a la vida de la pastora Cati Jacomet. Nascuda a Roses fa vuitanta anys, encara cada dia de l’any pastura les seves ovelles pels camps de Pedret i Marçà i els seus entorns. Per Jacomet, aquesta és la manera d’entendre la vida i l’existència: despullada de tot artifici, ella ha optat per quedar-se amb el més essencial prenent als animals dels que té cura com a part vital del seu món.

Aquest curt, junt amb la resta de finalistes, també es va projectar a Torroella de Montgrí i la Bisbal el cap de setmana passat, i aquest divendres i dissabte repeteix a ambdues poblacions. El 23 i 24 ho fa a Girona. De fet, es projectarà a més de setanta sales del país. Cal dir que l’assistència és gratuïta, però cal reservar al web omnium.cat.