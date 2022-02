L’associació Projecte Lola organitza, el dia 9 de febrer a dos quarts de nou del vespre, a La Cate, un Cinefòrum conjuntament amb Cineclub Diòptria. Serà el documental Ulisses, nominat als Goya i als Gaudí. El documental tracta sobre la vida i el trasllat de l’orca Ulisses del Zoo de Barcelona a San Diego. L’acte seguirà amb un col·loqui posterior on participarà el seu protagonista, el seu entrenador, l’Albert López per parlar sobre la vida dels animals captius al zoològics i el maltractament animals que es viu dintre d’aquestes instal·lacions. També participarà Maria Sánchez, directora de Projecte Lola com a extreballadora del zoològic per explicar també interioritats i secrets dels zoològic.

Com a Projecte Lola, la sensibilització és un dels punts clau de la seva raó de ser. Ja estan treballant amb l’Ajuntament de Girona per portar el cicle també cap a aquesta ciutat. «I és que volem que aquest any sigui el de la nostra expansió. Esperem fer públiques noves dates i detalls ben aviat» conclouen des de l’entitat animalista.