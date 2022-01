Els cineastes Isaki Lacuesta i Carla Simón optaran a l'Ós d'Or en la 72 edició de la Berlinale, que arrencarà el proper 10 de febrer amb "Peter von Kant", dirigida pel francès François Ozon.

El realitzador català d'origen basc presentarà "Un año, una noche", mentre que la catalana Simón arribarà amb el seu segon llargmetratge "Alcarràs" a la secció a competició, per la qual ha estat seleccionada també "Robo of gems", una coproducció de Mèxic, Argentina i els Estats Units dirigida per Natalia López Gallardo.

L'encarregada d'obrir el festival "Peter von Kant", un tribut a Rainer Werner Fassbinder i la seva llegendària "Les amargues llàgrimes de Petra von Kant", dirigit per Ozon i interpretat per Denis Ménochet, Isabelle Adjani i Hanna Schygulla.

També competiran la francesa Claire Denis, amb "Avec amour et acharnament", interpretat per Juliette Binoche i Vicent Lindon, mentre que els Estats Units estaran presents en la secció a concurs amb "Call Jane", dirigida per Phyllis Nagy i amb Elizabeth Banks i Sigourney Weaver entre els seus papers protagonistes.

L'italià Paolo Taviani acudirà amb "Leonora addio", el seu primer film sense el seu germà Vittorio, segons ha destacat el codirector de la Berlinale, Carlo Chatrian, en presentar les 18 pel·lícules incloses en la secció a competició d'aquesta edició.

El coreà Hong Sangsoo tornarà a aquest festival amb "The novelist's film", mentre que l'alemany Andreas Dresen, un altre habitual en edicions anteriors, presentarà "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush", una pel·lícula basada en el cas real d'un germano-turc que va acabar pres a Guantánamo.

Chatrian ha presentat el programa de la Berlinale al costat de la codirectora, Mariette Rissenbeek, en una intervenció virtual. Tots dos s'han felicitat pel retorn al festival de forma presencial, després que el 2021 quedés en el merament digital per imperatiu de la pandèmia.

El coronavirus i l'expansió a Alemanya de la variant òmicron obligarà celebrar aquesta edició, no obstant això, amb fortes restriccions. De les deu jornades habituals per a la secció oficial es passarà a només sis, mentre que l'accés a les sales solament serà possible per a vacunats amb la pauta completa i amb un test negatiu recent.

