Amb les nominacions dels Oscar molt a la vora i moltes paperetes per a ser finalista a millor actriu per Madres paralelas, Penélope Cruz estrena Agents 355, una pel·lícula d'espies que subverteix els cànons de gènere i demostra que les dones unides també poden salvar el món.

L'actriu de la localitat madrilenya d'Alcobendas, que en el film forma equip amb Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong'o i Bingbing Fan, creu que la paraula feminisme s'ha "distorsionat" i "malinterpretat" molt, però no dubte a considerar-se feminista i esmenta la seva mare com a màxim referent.

"La meva mare és una persona forta, em va tenir amb només 21 anys, l'he vist en moltes situacions en la vida i les seves reaccions sempre han estat inspiradores per a mi, d'un gran respecte a si mateixa, ha estat una gran mestra i si hagués de triar un referent per descomptat seria ella" va dir a EFE durant una entrevista telemàtica.

"Som feministes per naturalesa però no és una cosa de la qual parlem", va afegir, "per a mi és feminisme la manera en què ella viu la seva vida i el que transmet per les seves accions, vaig créixer veient-la a ella, així que si algú em pregunta si soc feminista diria sí, segur, com no, però és una paraula que s'ha distorsionat i malinterpretat molt".

Sota la direcció de Simon Kinberg, productor de sagues com a X-Men o Deadpool, Agents 355 arriba aquest divendres als cinemes espanyols després d'haver rebut crítiques irregulars en la seva estrena als Estats Units i diversos països llatinoamericans.

Es tracta d'un grup d'espies que treballen per a governs de diferents països però que se salten les jerarquies i uneixen forces amb l'objectiu comú d'evitar que una arma tecnològica superdestructiva caigui a les mans equivocades.

"Fins ara ha estat rar veure una pel·lícula d'espies amb dones com a protagonistes salvant el món i aquesta és una de les raons per les quals vaig voler fer-la", va subratllar Cruz, que interpreta a una psicòloga colombiana que accidentalment es veu involucrada en la primera línia de foc.

L'actriu explica que va tenir un paper actiu en la concepció del seu personatge. "Encara no hi havia un guió, Jessica i Simon em van preguntar quin paper m'agradaria fer i els vaig dir que sempre he trobat a faltar en aquesta mena de pel·lícules veure al peix fora d'aigua, un personatge amb el qual l'espectador pugui sentir-se identificat, que en veure'l pensessin, jo seria igual, voldria sortir corrent i deixar la missió" explica.

Cruz esprem les possibilitats d'un paper que es nota fet a la seva mesura, amb el seu vessant còmic inclòs i diu compartir amb ella la por a les armes.'Soc molt similar en això, és molt important la seguretat en el set', comenta després del recent accident mortal amb una arma que es va disparar en un rodatge de Alec Baldwin.

"Seria interessant saber què passa amb Graciela (el seu personatge) si les coses van bé i hi ha una seqüela, imagino que voldrà romandre en el grup però no sé de quina manera, em produeix molta curiositat", agrega.

Quant a la faceta de psicòloga, la guanyadora d'un Oscar per 'Vicky Cristina Barcelona' conta que ha treballat amb molts al llarg de la seva vida de manera intermitent. "I continuaré fent-ho, és molt positiu quan trobes a algú bo", assegura.

Agents 355 es va presentar en el Festival de Cannes en 2018 i la seva arribada als cinemes estava prevista en 2020 però s'ha retardat fins ara a causa de la pandèmia.

Mentrestant Cruz no para de collir elogis pel seu paper en Madres paralelas de Pedro Almodóvar que li ha ofert fins al moment la Copa Volpi a la millor actriu a Venècia i el premi de la crítica de Los Angeles, obrint-se camí per a aconseguir la seva quarta nominació als Oscar. Les finalistes es donaran a conèixer el 8 de febrer.