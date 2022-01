Els Amics dels Museus Dalí volen commemorar els trenta-tres anys de la mort de Salvador Dalí, que s’escauen aquest 23 de gener, celebrant una marató dels documentals de la premiada i reconeguda trilogia Salvador Dalí, a la recerca de la immortalitat, dirigits per David Pujol i realitzats per DocDoc, amb la producció de la Fundació Gala-Dalí. La projecció, en la qual també col·labora la mateixa Fundació així com Comerç Figueres Associació i la distribuïdora Versión Digital, es fa el proper dissabte 22 de gener als Cinemes Las Vegas de Figueres.

La marató començarà a les 4 de la tarda i l’accés serà totalment gratuït tot i que cal reservar plaça a la web AmicsMuseusDalí.com, ja que l’aforament és limitat. Durant la projecció es preveu projectar les tres produccions de la trilogia ordenades cronològicament. Salvador Dalí, a la recerca de la immortalitat és, fins avui, el retrat més exhaustiu, en format audiovisual, de la vida i obra del pintor figuerenc. Aquesta serà la primera vegada que la trilogia es projecta ordenada de forma cronològica en una pantalla de cinema de grans dimensions i en una sala equipada amb una sonorització digital de darrera generació. Salvador Dalí. A la recerca de la immortalitat from Versión Digital on Vimeo. La trilogia l’obre Diaris de Joventut. 1904-1929 que abraça des del naixement de Salvador Dalí, l’any 1904, fins al 1929, any en què ingressa en el moviment surrealista. Figueres, Barcelona, Madrid i París esdevenen les geografies del jove Dalí i seran les escenografies de la gestació del geni. Segueix La vida secreta de Salvador Dalí. 1929-1982 que arrenca el 1929 any en què Dalí coneix Gala i amb ella inicia la construcció de la casa de Portlligat. Aquest documental evidencia la forta vinculació del pintor amb el paisatge de Cadaqués, Portlligat i el cap de Creus. El darrer, El refugi de la dona visible 1982-1989, és el relat de fets poc coneguts sobre la darrera etapa a la vida d’un Dalí en declivi físic i abatut per la pèrdua de Gala i la proximitat de la mort.