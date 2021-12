Un estudi publicat per ‘Variety’ ha posat de nou al centre del debat la disparitat salarial entre actors i actrius. Aquest estudi afirma que a la comèdia de Netflix No mires arriba, Jennifer Lawrence hauria cobrat 25 milions de dòlars (22,2 milions d’euros), mentre que el seu company Leonardo DiCaprio hauria rebut 30 milions (26,65 milions d’euros).

En una entrevista amb ‘Vanity Fair’ publicada fa unes setmanes, l’actriu va afirmar que «Leo atrau més taquilla que jo». «Soc molt afortunada i soc feliç amb el meu acord, però el que he vist, i estic segura que altres dones en el seu lloc de treball ho han vist també, és que és extremadament incòmode preguntar sobre igualtat salarial. I si qüestiones una cosa que sembla desigual, et diuen que no és disparitat de gènere, però no saben dir-te què és exactament». Lawrence apareix abans que DiCaprio en els crèdits inicials del film.

"No mires arriba’ parodia les grans pel·lícules de catàstrofes des d’un punt de vista d’allò més corrosiu en el qual no queda ningú viu i que, a més, té la particularitat de connectar amb el món en què vivim, en el qual el canvi climàtic continua sense prendre’s seriosament i en el qual una pandèmia ha demostrat la vulnerabilitat de l’ésser humà, en el qual el populisme polític campa al seu aire i els grans magnats tecnològics s’han convertit en els amos de la moguda."

La pel·lícula, original de Netflix i amb un repartiment espectacular amb actors i actrius mundialment coneguts com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence o Meryl Streep, ja s’ha estrenat en cines i pot veure’s en ‘streaming’ des del dia 25 de desembre.