Arriba a la gran pantalla l’esperada Spider-man: no way home, la tercera pel·lícula de la saga de l’Home Aranya intepretada i protagonitzada per Tom Holland, que va començar amb Spider-man: homecoming, l’any 2017, i va seguir amb Spider-man: lejos de casa, el 2019. En aquesta ocasió, el film està dirigit per Jon Watts. Aquesta setmana estrena pel·lícula Dani de la Orden amb la comèdia Mamá o papá i Being the Ricardos, d’Aaron Sorkin, amb Javier Bardem i Nicole Kidman arriba a Amazon Prime. Així mateix s’estrenen tres films doblats en català: Trash. La llegenda de la piràmide màgica, Déu, per què ets tan idiota? i Una llibreria a París.

A Spider-man: no way home, després que Mysterio donés a conèixer al món la identitat d'Spider-man al film Lejos de casa, Peter Parker desesperat per tornar a la normalitat i recuperar la seva vida passada demana ajuda al Doctor Strange per esmenar aquesta acció. Alterar la realitat, però, portarà conseqüències nefastes per a l'heroi de Nova York, com portar els seus enemics d'altres universos.

L'actor Tom Holland està acompanyat al repartiment per Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon i Marisa Tomei.Aquesta és la tercera pel·lícula de la saga d’Spider-man protagonitzada per Tom Holland, tot i que l’actor s’ha posat en la pell de l’Home Aranya en altres films de l’Univers de Marvel com Capità Amèrica: Civil War o Vengadores: Infinity war i Vengadores: endgame.

'Mamá o papá'

Flora (Miren Ibarguren) i Víctor (Paco León) són uns pares moderns i divertits. No obstant això, els pares decideixen divorciar-se. La custodia dels fills es convertirà en un problema pels dos i cap d'ells està disposat a cedir. Per ordre de la jutgessa els nens hauran de decidir amb qui es queden: amb la mare o el pare. La Flora i el Víctor es declaren una guerra sense treva en la qual els dos faran tot el possible per no obtenir la custodia dels seus fills.

‘Cerca de ti’

Pel·lícula guanyadora del premi del públic a la Seminci de Valladolid, aquesta cinta basada en fets reals explica la història d’en John, un neteja vidres de 35 anys que es fa càrrec del seu fill en solitari. Un dia, descobreix que està malalt i li queden pocs mesos de vida, i aleshores intenta trobar una família d’acollida per al seu fill Michael, de només quatre anys. James Norton és el protagonista del film de l’italià Uberto Pasolini (Nunca es demasiado tarde).

'Trash. La llegenda de la piràmide màgica'

La pel·lícula d’animació Trash s’estrena aquest divendres als cinemes doblada al català. Un film que dona vida a les escombraries, i fa una metàfora sobre el reciclatge i la reutilització que s’adreça als més petits.

‘Déu, per què ets tan idiota?’

En aquesta cinta alemanya, dirigida per André Erkau, la Steffi s’enfronta a un diagnòstic demolidor: càncer incurable i una esperança de vida de menys d’un any, però no es donarà per vençuda i començarà una aventura amb un inesperat company de viatge. El film s’estrena a diverses sales doblada al català.

‘Una llibreria a París’

En Vincenzo dedica tot el seu temps als seus dos amors: la llibreria que té a París i la seva filla, l’Albertine. La seva vida està marcada per una dolça tranquil·litat, fins que un dia irromp a la botiga la Yolande, una dona exuberant, excèntrica i divertida. La pel·lícula dirigida per Sergio Castellitto s’estrena doblada al català a diverses sales de cinema.

‘Gora automatikoa’

Galindo, un director de cinema fracassat, reuneix al seus antics amics, el Pablo, que treballa a una funerària i Dharma, un artista pedant, per aconseguir un somni: rebre un Goya automàtic. Gora automatikoa està nominada precissament als Goya en la categoria d’animació.

‘El valle de las linternas’

Per als més petits, s’estrena als cinemes El valle de las linternas, una pel·lícula sobre les tradicions del nadal en un petit poblet, i per la malaltia del seu protagonista Olistene, que necessitarà ajuda per seguir fent les llanternes de paper que fa cada any per la celebració de l’any nou.

La segona temporada de 'The Witcher' arriba a Netflix

Netflix estrena el pròxim divendres 17 desembre la segona temporada de The Witcher. Convençut que en Yennefer ha perdut la vida a la batalla de Sodden, en Geralt escola la princesa Cirilla fins a Kaer Morhen, el lloc més segur que coneix i on va viure la seva infància. Mentre a fora es lluita pel poder, en Geralt haurà de protegir la noia de quelcom perillós que bull al seu interior. A més, la plataforma estrena diferents pel·lícules relacionades amb el Nadal: el film romàntic Navidades en California: luces de la ciudad; Unas navidades en Nigeria, que narra la història de tres germans que estan patint problemes en la seva relació i que es reuniran durat el Nadal; i la comèdia Una Navidad no tan padre.

Movistar+ estrena ‘Dan Brown: El símbolo perdido’

El pròxim diumenge 19 de desembre arriba a Movistar+ Dan Brown: El símbolo perdido, una sèrie basada en la novel·la homònima que l’escriptor estatunidenc va publicar el 2009. El thriller de misteri i aventures narra els inicis de Robert Langdon, personatge que ja va aparèixer a El codi Da Vinci i Àngels i dimonis. Quan el seu mentor i amic, Peter Solomon, es troba segrestat, en Robert Langon ha d'emprendre una carrera a contrarellotge per desxifrar una sèrie d’enigmes que el submergeixen de ple en una conspiració. Tot plegat farà que el protagonista es retrobi amb una antiga amica, la Katherine, filla d’en Peter. La Katherine serà el vincle més proper per tal de seguir les petjades del seu pare. Amb tot, la parella haurà de posar a prova el seu enginy si vol salvar en Solomon.

‘Being the Ricardos’, d’Aaron Sorkin, a Amazon Prime

La plataforma nord-americana Amazon Prime estrena el proper 21 de desembre el drama “darrere les càmeres” Being the Ricardos, del reconegut guionista i director Aaron Sorkin, creador de sèries com The west wing o The Newsroom. El film biogràfic sobre l’actriu Lucie Ball i el seu company Desi Arnaz el protagonitzen Nicole Kidman i Javier Bardem, i se centra en tot allò que passa entre bastidors durant la producció de la recordada I love Lucy.

HBO Max estrena l’adaptació espanyola de ‘Sin novedad’

El 19 de desembre HBO Max estrena la sèrie de comèdia Sin novedad, l’adaptació del format australià No activity, en la qual han participat nombrosos còmics espanyols com Arturo Valls, Carlos Areces, Pilar Castro, Adriana Torrebejano o Toni Acosta. A la sèrie, una operació de vigilància policial aparentment rutinària acabarà totalment descontrolada.

La mateixa plataforma estrena aquest mateix dijous les dues primeres temporades de Harley Quinn. La sèrie d’animació està basada en el personatge de l’univers DC, parella del Joker que decideix alliberar-se’n i exercir com a criminal pel seu compte sota el nom de Qeenpin de Gotham City.

Finalment, HBO Max també avança els tres primers episodis de Estación Once el 17 de desembre. Es tracta d’una sèrie pròpia de la plataforma, que relata la història de dos supervivents d’una grip devastadora i el seu intent de reconstruir el món tal i com el coneixien. La sèrie es basa en el bestseller homònim d’Emily St. John Mandel.

Filmin estrena ‘Playlist’

La il·lustradora francesa Nine Antico debuta en la direcció amb Playlist, aquesta comèdia romàntica en blanc i negre sobre la crisi dels 30. Sophie, de 28 anys, acaba de ser contractada com a assistenta mal pagada en una editorial de parís de novel·les gràfiques. Embarassada, se separa de la seva parella, deixa la feina i tornarà a treballar de cambrera amb la seva amiga Júlia, aspirant a actriu.

Filmin estrena també el film Criptozoo, el dia 17 de desembre, així com la sèrie Argel confidencial, el dia 21.

La vintena temporada de 'Padre de família' s’estrena Disney+

Aquest dijous Disney+ estrena a l’Estat la vintena temporada de la veterana sèrie d’humor nord-americana Padre de família (Family guy). L’humor i les paròdies habituals de la sèrie d’animació, així com el seu nadó-parlant protagonista, no falten a la cita amb els espectadors.