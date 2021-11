El curtmetratge «Vull ser pastora» de la fotògrafa i realitzadora de Roses Maria Velasco és un dels quatre finalistes, dins la secció documental, als premis VOC, la mostra d’audiovisual en català d’Òmnium Cultural. Aquests curts, junt amb els vuit més seleccionats dins la secció de ficció, es projectaran a partir de febrer a més de quaranta municipis de Catalunya. L’objectiu dels premis és «potenciar el talent emergent que escull el català per a les seves creacions».

Maria Velasco ha rebut la notícia molt emocionada. Per ella és una manera directa de donar visibilitat a Cati Jacomet, una dona que als seus 80 anys encara exerceix com a pastora a Pedret i Marçà. Malgrat que el curt només dura deu minuts és fruit de molts anys de treball i d’una vinculació personal de Velasco amb la protagonista a qui defineix «com una persona molt entranyable, honesta, humana i senzilla».

Vull ser pastora és una història de vida, la d’una dona «anònima, lluitadora i treballadora». El pasturatge, la tria que va fer Jacomet fa anys, «forma part del nostre patrimoni cultural» i, segons Velasco, cal donar-li visibilitat. «Quan vaig començar, volia testimoniar aquest món, però ara he vist que hi ha quelcom més potent, una forma de vida, una manera d’entendre i relacionar-se amb la natura, el món». La directora i creadora assegura que Cati Jacomet sempre «ha viscut a contracorrent», un gest amb el qual ella mateixa se sent propera: «En el fons lluitem en solitari per allò que creiem, coses senzilles i que formen part dels nostres valors».