El CineBaix de Sant Feliu de Llobregat acollirà entre el 4 i el 14 de novembre la 15a edició del Festival de Cinema de la Mediterrània i el Llevant. La programació inclou 15 llargmetratges i 6 curtmetratges d’11 països diferents. Bona part dels títols que es presenten son de denúncia social i tenen a joves com a protagonistes. En aquesta 14a edició, el certamen aposta per les directores, amb quatre títols dirigits per cineastes dones, i pels nous creadors amb sis ‘òperes primes’. El tret de sortida del certamen serà aquest dijous a les 19.30h amb la projecció de 'Huda’s Salon', de Hany Abu-Assad, que posa en evidència l’absurditat de la guerra. Les projeccions es complementaran amb quatre cinefòrums i debats.

El Festiva inclou títols de països com Egipte, Palestina, Turquia, Iran, Algèria, Tunísia, Kurdistan -país a qui va dedicada la secció Focus- i Líban, a més de propostes de Regne Unit, Alemanya, França.

Bona part de les pel·lícules programades aquest any tenen els joves com a protagonistes. És el cas de Souad, d’Ayten Amin, un retrat de tres joves egipcis a partir del suïcidi d’una jove adolescent; Cigare au miel, l’opera prima, de Kamir Aïnouz, protagonitzada per una jove que busca el seu camí entre dues cultures; Une histoire d’amour et de désire, que explora els desitjos i els dubtes d’un jove francès d’origen algerià; Entre dos amaneceres, el primer llargmetratge de Selman Nacar que explica la història d’un jove que es veu obligat a prendre una decisió moral que tindrà conseqüències en els seus somnis i en la seva família; My beautiful Baghdad, del director Samir, que tracta amb lucidesa i delicadesa un tema complex com l’exili. D’altra banda, com ja és habitual, també hi haurà força títols de denúncia social, com Huda’s Salon, de Hany Abu-Assad; 200 Meters, d’Ameen Nayfeh; Fedayin, le combat de Georges Abdallah, del Collectif Vacarmes Films; The Mauritanian, de Kevin Macdonald; La vida de los demás, de Mohammad Rasoulof; i L’homme qui a vendu sa peau, de Kaouther Ben Hania.