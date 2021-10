L’estrena destacada a les plataformes aquesta setmana la protagonitza la primera sèrie original de la catalana Filmin, Doctor Portuondo. El creador i director Carlo Padial porta a la pantalla la novel·la homònima editada el 2017. El resultat són sis episodis de 25 minuts amb tocs autobiogràfics sobre la teràpia que va seguir Padial juntament al seu peculiar i carismàtic psicoanalista cubà, Dr. Portuondo. A la cartellera cinematogràfica destaca l’estrena de la pel·lícula El sustituto, dirigida per Óscar Aibar, amb Vicky Luengo i Pere Ponce en el repartiment, i el drama històric ambientat a la França de l’any 1936 que firma Ridley Scott, ‘El último duelo’, que arriben a la gran pantalla.

El último duelo

El cèlebre director Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator, Blackhawk abatut, The Martian, etc.), firma un drama històric ambientat a la França de l’any 1936. La cinta explica l’enfrontament entre el cavaller Jean de Carrouges i l’escuder Jacques Legris, a qui el primer acusa d’haver abusat de la seva dona. El rei Carles VI decideix que la millor forma de solucionar el conflicte és un duel a mort, però si guanya l’escuder, l’esposa del cavaller serà cremada com a càstig per falses acusacions. Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer són els protagonistes d’aquesta cinta basada en uns fets reals.

El sustituto

El thriller El sustituto, d’Óscar Aibar (Platillos volantes, Atolladero), està protagonitzat per un jove policia (Ricardo Gómez), que l’any 1982 accepta un nou destí en un poble de la costa amb l’esperança de curar la seva filla i guanyar qualitat de vida. Però un cop allà es veu immers en una investigació d’un estrany assassinat, el de l’inspector al qual ha substituït. Coprotagonitzen la cinta els catalans Vicky Luengo i Pere Ponce.

La vida era eso

David Martín de los Santos escriu i dirigeix La vida era eso, amb Anna Castillo i Petra Martínez com a protagonistes. La María (Martínez) i la Verónica (Castillo) són dues dones migrants espanyoles de generacions diferents que coincideixen en un hospital a Bèlgica. Després de fer-se amigues, i després d’un esdeveniment inesperat, la primera decideix viatjar al sud d’Espanya a buscar la mare de la seva amiga. Una vegada allà, la María arribarà a qüestionar-se els propis principis,i fins i tot el sentit del viatge.

Érase una vez en Euskadi

Aquest film trasllada l’espectador al País Basc de mitjan anys 80, quan un grup de quatre escolars és a punt de començar les vacances d’estiu. En Marcos, en José Antonio, Paquito i Toni. Però, en una Euskadi convulsa pels conflictes polítics i socials, l’estiu no serà plàcid.

El espía inglés

Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) és un enginyer elèctric reclutat per l’MI5 per convertir-se en espia. Estats Units i Rússia estan en plena Guerra Freda. Quan la crisi dels missils cubans sembla que inclinarà la balança a favor dels soviètics, Wyenne comença a treballar amb la CIA per donar-los informació sobre el pla que tenen en marxa els russos, en una missió plena de perills.

Querido Evan Hansen

Evan Hansen està a punt d’aconseguir allò que sempre ha volgut: una oportunitat per encaixar finalment. Insegur i inadaptat, descobreix després del suïcidi d’un company que sí que comptava per a algú, pel seu amic Connor. Això canvia la seva autoestima i el rumb de la seva vida.

Primera sèrie original de Filmin

Doctor Portuondo, la primera sèrie original de Filmin arribarà a la plataforma el 29 d'octubre. El creador i director Carlo Padial, acompanyat pel guionista Carlos de Diego, porta a la pantalla la seva novel·la homònima editada per Blackie Books l'any 2017. El resultat són sis episodis de 25 minuts amb tocs autobiogràfics sobre la teràpia que va seguir Padial juntament al seu peculiar i carismàtic psicoanalista cubà, Dr. Portuondo (Jorge Perugorría), i que va canviar radicalment la seva vida. L'actor cubà Jorge Perugorría i Nacho Sánchez, qui interpreta al mateix Carlo Padial, protagonitzen aquesta comèdia terapèutica. Formen part del repartiment Olivia Delcán, Berto Romero, Arturo Valls, David Pareja i Elisabet Casanovas.

Fantasmas, Lola i les Spice Girls, a Movistar+

La tercera temporada de Fantasmas arriba a Movistar+ el 31 d’octubre. És una comèdia britànica en clau d’humor absurd que se centra en un grup de fantasmes de diverses èpoques que es proposen treure de la mansió una parella de nous llogaters.

Lola. Sèrie documental de quatre capítols que s’estrena el 28 d’octubre i que revisa la vida i la carrera de Lola Flores sa través d’entrevistes a familiars, amics, periodistes i artistes actuals, entre els quals hi ha l’amic Juan El Golosina; les filles i germana Lolita, Rosario i Carmen Flores i artistes com Rosalía, C. Tagana, Nathy Peluso, Ara Malikian, La Mala Rodríguez o Miguel Poveda.

Spice Girls: el precio del éxito. Minisèrie documenal de tres capítols que s’estrena el 28 d’octubre en què es repassa la meteòrica carrera del grup de pop femení. Spice Girls: el precio del éxito analitza com van aconseguir obrir-se camí en un món d’homes i triomfar mundialment.

El biopic de Maradona, a Amazon Prime Video

Maradona: Sueño Bendito. La sèrie biogràfica dedicada al futbolista arribarà a Amazon Prime el 29 octubre. Nazareno Casero, Juan Palomino i Nicolás Goldschmidt interpretaran a Diego Armando Maradona al llarg de la seva vida i repassaran la seva prolífica carrera des dels seus inicis, a l’Argentina, fins a l’arribada al FC Barcelona i el Nàpols.

La història de Colin Kaepernick i la primera ficció de format curt, a Netflix

El tiempo que te doy. Primera ficció de format curt produït per Netflix España s’estrena el 29 d’octubre. La proposta narra la superació d’una ruptura de parella en 10 capítols d’11 minuts cadascun. La Lina comença una nova etapa. Es canvia de casa, busca una nova feina i prova noves experiències per intentar oblidar el Nico, el seu primer amor. Cada dia, intenta pensar un minut menys en ell per dedicar-se més a si mateixa.

Hipnótico. Una jove (Kate Siegel) que intenta superar els seus traumes recorre a un prestigiós hipnoterapeuta (Jason O'Mara) que la portarà a una situació intensa de conseqüències inesperades.

Ejército de los ladrones. Precuel·la de la pel·lícula de Zack Snyder Ejército de los muertos, la cinta està protagonitzada per Dieter, caixer d’un banc de poble que es veu arrossegat a una aventura quan una misteriosa dona el recluta per a un grup integrat pels criminals més buscats de la Interpol. El plan serà robar caixes fortes impossibles de forçar per tot Europa.

Colin en blanco y negro. Minisèrie dramàtica sobre el pas a l’edat adulta de Kaepernick, un nen negre adoptat per una família blanca. Colin en blanco y negro està protagonitzada per Jaden Michael, que interpreta al jove Colin just abans d’arribar a l’elit del futbol americà com a ‘quarterback’ de l’NFL i convertir-se en un símbol cultural i activista racial. El mateix Colin Kaepernick fa de narrador de l’època actual.

Nous capítols d'Anatomia de Grey, a Disney+

Anatomia de Grey (temporada 18). La popular sèrie mèdica estrena la divuitena temporada el 27 d’octubre. La trama continua centrant-se en Meredith Grey i l’equip de cirurgians de l’hospital Seattle Grace i en el seu dia a dia.

The Night House de David Bruckner arriba a Disney+ el 27 d’octubre. La trama se centra en la Beth (Rebecca Hall), que commocionada per la mort del marit, es queda sola a la casa del llac que ell li havia construit. Intenta tirar endavant però comença a tenir somnis i visions perturbadores sobre una presència a la casa. És llavors quan comença a buscar entre les pertinences del marit a la recerca de respostes.