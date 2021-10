El rodatge de la pel·lícula Esperando a Dalí, dirigida per David Pujol, ha arrencat a la Costa Brava. Protagonitzada per José García, Pol López, Iván Messeguer, Clara Ponsot, Nicolas Cazalè i Paco Tous, la història situarà l'espectador als anys 70 a Cadaqués. Al film, que es mou entre la comèdia i el drama, s'entrecreuen els temes culinaris, amorosos i socials. El film significa el salt de David Pujol al món del llargmetratge després de tirar endavant diversos documentals com El Bulli, història d'un somni. El rodatge es realitzarà en diverses localitzacions de la Costa Brava i Barcelona durant sis setmanes. Esperando a Dalí està produida per Fishcorb Films i Arlong Productions i distribuïda internacionalment per Embankment Films.

A l'Espanya de 1974, els dos germans, Fernando i Alberto, cuiners del millor restaurant francès de Barcelona fugen a Cadaqués degut a les implicacions polítiques d'un d'ells. Un cop allí es queden atrapats per "l'ambient màgic de Cadaqués" impregnat per la figura de Salvador Dalí. Jules, el caòtic i carismàtic propietari del bar de platja Surreal, els contracta per fregar plats i compartirà amb ells la seva obsessió per Dalí.