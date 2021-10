La pel·lícula seleccionada com a candidata espanyola als Oscar, El buen patrón, s'estrena aquesta setmana a la gran pantalla. La producció de Mediapro Studio -amb participació de TV3- uneix vint anys després de Los lunes al sol Javier Bardem i Fernando León de Aranoa en un retrat tragicòmic de les relacions laborals. També arriben aquesta setmana a les sales de cinema el drama d'Olivier Peyon Tokyo Shaking i la cinta d'animació Dos col·legues i la gran bèstia, totes dues en català, mentre que a les plataformes destaca la tercera temporada de Succession, a HBO, i la comèdia violenta El viaje, de Netflix.

Vint anys després de Los lunes al sol, el seu director, Fernando León de Aranoa, es retroba amb Javier Bardem i el productor Jaume Roures a El buen patrón, una radiografia "tragicòmica" de les relacions socials, en paraules de León de Aranoa a l'ACN. Amb la imatge d'una balança en perfecte equilibri comença i acaba la cinta, un relat coral d'històries que s'entrellacen i que versen a l'entorn de la personalitat seductora de Blanco, el propietari d'una fàbrica de balances industrials, interpretat per Bardem.

'Venom: habrá matanza'

Amb Venom: habrá matanza, dirigida per Andy Serkis i protagonitzada per Tom Hardy, torna Eddie Brock, un periodista que, després d'infectar-se, experimentarà canvis en el seu cos i adquirirà els poders de Venom, que utilitza Brock com a hoste per convertir-lo en un despietat i perillós malvat. En aquesta ocasió, Venom es retroba amb Cletus Cassady, més conegut com a Carnage, un dels enemics més sagnants de la història d'Spider-Man.

'El día de la bestia'

El film de terror El día de la bestia, d'Álex de la Iglesia, torna aquesta setmana als cinemes 26 anys després. Protagonitzada per Alex Angulo, Armando De Razza, Santiago Segura i Maria Grazia Cucinotta, la pel·lícula narra la història d'un mossèn basc que viatja a Madrid per impedir, juntament amb un heavy local, el naixement de l'anticrist.

'Dos col·legues i la gran bèstia'

Dirigida per Rune Spaans i Gunhild Enger, la cinta noruega d'animació Dos col·legues i la gran bèstia s'estrena en català aquesta setmana a la gran pantalla amb una història protagonitzada per una parella d'amics, Knudsen i Ludvigsen, que hauran de lluitar en una aventura inesperada per recuperar la seva casa després de ser desallotjats del túnel on vivien.

'Aztarnak-Huellas'

En aquesta pel·lícula documental, el públic s'endinsa en l'etapa de la infantesa a través de la mirada de diverses unitats familiars. La càmera és una més en el dia a dia de les famílies i capta com els pares crien els seus fills des que neixen. La cinta planteja debats al voltant de qüestions com la maternitat i la importància de les cures durant els primers anys de vida.

'Tokyo Shaking'

La pel·lícula Tokyo Shaking arriba en català aquesta setmana a les sales de cinema amb una trama basada en el drama nucelar de Fukushima. Alexandra, que tot just acaba d'aterrat al país procedent de França per treballar en un banc, haurà de defensar el seu honor malgrat el terror i la incertesa que impregna l'ambient.

'Pleasure'

A Pleasure, la Linnéa, de 19 anys, deixa la seva vida en un poblet de Suècia per viatjar a Los Angeles, on canviarà d'identitat per convertir-se en la Jessica, una estrella porno a nivell mundial. En aquest camí cap a la fama, la protagonista haurà d'escollir entre seguir les normes dels magnats o ser fidel a ella mateixa.

'Un segundo'

Yimou Zhang dirigeix a 'Un segundo' una història ambientada en la Xina de la Revolució Cultural. Enmig d'un desert, un presoner escapat d'un camp de treball i una noia òrfena es troben en la distància. No es coneixen, però els seus camins estan a punt d'encreuar-se.

Estrenes a les plataformes

La sèrie El joven Sheldon, protagonitzada per Iain Armitage, torna aquesta setmana a Movistar+ amb l'estrena de la seva cinquena temporada. En Sheldon segueix treballant per ser el millor de la universitat, malgrat que els problemes creixen al seu entorn. Els seus pares estan cada cop més distanciats i l'ambient a casa ja no és el que era, però en Sheldon sap que el canvi és inevitable.

La tercera temporada de Succession, sèrie d'HBO creada per Jesse Armstrong, arriba aquesta setmana després de recollir set premis Emmy amb la segona entrega. Logan Roy es troba ara en una posició perillosa, lluitant per mantenir les seves aliances familiars, polítiques i financeres. La tensió s'incrementarà quan la batalla empresarial oberta amenaci amb causar una guerra civil a la família.

Amazon Prime Video estrena la sèrie de terror Sé lo qué hicisteis el último verano, sobre un grup d'adolescents que, en una ciutat plena de secrets, són perseguits per un assassí misteriós després d'un fatídic accident patit en la seva nit de graduació.

Ryan Reynolds encarna a la comèdia d'acció Free guy, disponible a Disney+, un caixer de banc que descobreix que en realitat és un jugador d'un videojoc de món obert. Dirigeix el film Shawn Levy, productor de la sèrie Stranger things.

La sèrie de comèdia Reservation Dogs, dirigida per Taika Watiti ('Jojo Rabbit'), s'estrena aquesta setmana a Disney+ amb una trama protagonitzada per un grup d'adolescents criminals d'una reserva índia que tenen com a objectiu anar-se'n a viure a Califòrnia.

La sèrie de terror juvenil inspirada en el món d'R. L. Stine Al otro lado del instituto arriba aquesta setmana a Disney+ amb vuit capítols plens de bruixes, extraterrestres, fantasmes i universos paral·lels.

El documental de National Geographic Documentary Films Facui arriba a Disney+ per presentar un retrat íntim del doctor nord-americà Anthony Fauci, especialista de prestigi mundial en l'àmbit de les malalties infeccioses i líder de salut pública als Estats Units.

La pel·lícula El viaje, de Netflix, és un thriller d'humor negre dirigit pel cineasta noruec Tommy Wirkola (Zombis nazis, Siete hermanas) i protagonitzat per Noomi Rapace (Prometheus, Millennium) i per Aksel Hennie (Headhunters). La cinta narra la vida d'un matrimoni que no viu un bon moment i que decideix passar un cap de setmana en una cabana al bosc per solucionar els seus problemes.

Arriba a Netflix la pel·lícula d'acció i drama La batalla olvidada, una història ambientada al mes de novembre de 1944. Mentre que a la península inundada de Walcheren, als Països Baixos, milers d'Aliats lluiten contra l'exèrcit alemany, les vides de tres joves s'encreuen fins al punt que hauran d'afrontar decisions transcendentals no només sobre la seva pròpia llibertat, sinó sobre la dels altres.

La comèdia Cuatro por cuatro, dirigida per Florian Gottschick, s'estrena aquesta setmana a Netflix. Protagonitzen la pel·lícula quatre amics que, després d'un intercanvi de parelles d'un mes, es retroben en una casa d'una platja aïllada i descobreixen que tot ha canviat. Els tocarà replantejar-se les seves tries vitals i les seves expectatives.

Arriba a Filmin El asesinato de dos amantes, dirigida per Robert Machoian. David intenta superar la separació de la seva dona, però quan apareix una nova parella en la vida d'ella li despertarà tot els dimonis.