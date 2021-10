El mes d'octubre ha arrencat als cinemes amb l'estrena de 'Sin tiempo para morir', la pel·lícula número 25 de l'agent 007 i una de la cintes més esperades, ja que la seva estrena estava prevista per a l'abril del 2020 però la pandèmia la va ajornar en diverses ocasions. La producció cinematogràfica està dirigida per per Cary Fukunaga i protagonitzada per Daniel Craig, que s'acomiadarà del personatge després de cinc pel·lícules donant vida a l'agent secret James Bond.

A 'Sin tiempo para morir', Bond ha deixat el servei secret i està gaudint d'una vida tranquil·la a Jamaica. Però la seva calma no durarà molt de temps. El seu amic de la CIA Felix Leiter apareix per demanar-li ajuda. La missió de rescatar un científic segrestat resulta ser molt més arriscada del que s'esperava, i porta James Bond rere la pista d'un misteriós malvat armat amb una nova i perillosa tecnologia.

Altres títols

Marcel Barrena dirigeix ​​'Mediterrània', un altre dels llargmetratges que arriba aquest cap de setmana a la gran pantalla. El director es va embarcar en el projecte d'explicar l'èpica història fa més de quatre anys, treballant mà a mà amb l'ONG de rescat Open Arms i el seu director Òscar Camps. Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan, Patricia López Arnaiz, Vassilis Bisbikis, Giannis Niaros, Drosos Skotis, Yiota Festa, donen vida als personatges d'aquesta producció que narra el drama de la migració a la Mediterrània.

Virginie Effira és la protagonista de 'Benedetta', a la qual se sumen Lambert Wilson, Daphne Patakia, Charlotte Rampling i Olivier Rabourdin en el repartiment. La cinta italiana narra com la jove Benedetta Carlini va arribar a ser abadessa del Convent de la Mare de Déu a Pescia amb tan sols trenta anys, en la Itàlia de la Contrareforma. Va ser aleshores que va començar a tenir visions sobrenaturals, que van arribar a l'orella del Papa.

'Medjugorje' és el documental dirigit per Jesús García i Borja Martínez-Echevarría sobre dos periodistes espanyols que van ser enviats a investigar un suposat cas d'aparicions marianes, en un desconegut llogaret de Bòsnia i Hercegovina. El que suposaven que no donava per a molt més que per a un reportatge fotogràfic, va suposar, en canvi, un punt d'inflexió en les seves vides i en la de moltes altres persones que van conèixer en aquell lloc.

I per al públic infantil arriba aquest cap de setmana als cinemes 'Bella i el circ màgic'.