En el marc del cicle de cinema documental amb el qual el Cineclub Diòptria ha reprès les seves projeccions després de l’aturada de l’estiu, el proper dijous 30 de setembre, a les 20 h, podrà veure’s als CatCinemes Maragall i la Lluna, un documental que a partir d'una cinquantena de testimonis, entre amics, familiars, periodistes i polítics retrata el Pasqual "visionari" que va saber aprofitar els Jocs Olímpics per situar Barcelona en el món.

L’actriu Lluna Pindado, el director de la Fundació Catalunya Europa, Pau Mas, i l’ex-consellera de Justícia i d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Tura, seran el proper dijous a Figueres per presentar aquest documental que permet fer un recorregut per la vida política de Maragall i per la història recent de Catalunya.

L'eix vertebrador de la cinta, dirigida per Josep Maria Mañé i Francesca Català, és la mirada de Lluna Pindado, que tenia 8 anys quan l'aleshores alcalde de Barcelona es va instal·lar a casa seva durant uns dies del 1993 per conèixer millor el barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Vint-i-cinc anys després, la Lluna inicia una recerca que comença amb el record d’aquells dies i que la porta a descobrir un polític singular, fonamental per entendre la transformació d’una ciutat i el present d’un país. Parlant amb familiars, coneguts i polítics, la Lluna aconsegueix fer-se un retrat íntim i universal, humà, contradictori, vitalista i colpidor de Pasqual Maragall.