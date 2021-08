'El ventre del mar', escrita i dirigida pel mallorquí Agustí Villaronga, és una de les pel·lícules seleccionades per participar en la 34a edició dels guardons de la European Film Academy. Entre els 40 títols que inclou la primera part de la tria, per ara 'El ventre del mar' és l'única representant de l'Estat. L'acadèmia europea fa la selecció en dues passes i, per tant, hi haurà una altra tongada al setembre. El film d'Agustí Villaronga arriba als European Film Academy després de triomfar a la 24a edició del Festival de Màlaga, on va fer història amb sis biznagues. Protagonitzada per Roger Casamajor i Oscar Capoya, el muntatge retrata el naufragi real de la fragata Alliance el 1816 i és una adaptació d''Oceà mar' d'Alessandro Baricco.

Durant les pròximes setmanes els més de 4.000 membres de l'acadèmia de cinema europeu visionaran les cintes seleccionades, i un cop anunciada la segona part, es votaran les nominacions a les categories de Pel·lícula, Director, Actor, Actriu i Guionista. Els finalistes es donaran a conèixer el pròxim 9 de novembre durant el Festival de Cinema Europeu de Sevilla.