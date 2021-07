Aquest divendres arriba als cinemes Donde caben dos, el nou film de Paco Caballero juntament amb un equip de guionistes formats a l’ESCAC. El muntatge compta amb cares reconegudes com Carlos Cuevas, Anna Castillo, Miki Esparbé o Raúl Arévalo i és una comèdia on diversos personatges viuran situacions estrambòtiques durant una nit boja. Destaca també Jungle Cruise, doblada al català. A les plataformes s’estrena Mogul Mowgli, que arriba a Filmin després de passar per l’Atlàntida Mallorca Film Fest. El muntatge està protagonitzat per Riz Ahmed, qui va estar nominat a l’Oscar a millor actor per Sound of Metal, i té pinzellades autobiogràfiques del protagonista.

'Donde caben dos'

El director de sèries com Benvinguts a la família i Cites, Paco Caballero, dirigeix la comèdia Donde caben dos amb el mateix equip de guionistes formats a l’ESCAC (i que estan darrere de films com ‘Barcelona nit d’hivern, de Dani de la Orden). Una sèrie de personatges amb circumstàncies diverses viuran situacions estrambòtiques durant una nit en la qual coincideixen en un club d’intercanvi de parelles on sembla que no existeixen els prejudicis ni les normes.

La pel·lícula reuneix al film un elenc amplissim d’actors populars, entre els quals els catalans Carlos Cuevas, Anna Castillo i Miki Esparbé, i també Raúl Arévalo i Ernesto Alterio.

'Jungle Cruise', doblada al català

Jungle Cruise és una cinta de la factoria Disney inspirada en l’atracció aquàtica homònima que la companyia té al parc de Disneyland, en que un petit vaixell recorre un riu a través de la jungla. El director és el català Jaume Collet-Serra, un realitzador que ha treballat en múltiples ocasions a Hollywood i que en aquesta ocasió ha dirigit les estrelles Dwayne Johnson i Emily Blunt en un film d’acció comercial.

La pel·lícula s’estrena simultàniament a la plataforma Disney + (Premium). Serra serà el director de la segona part de El esquadron suicida, la primera entrega de la qual arriba precisament d’aquí a pocs dies als cinemes de l’Estat.

'Arcadeologia'

Divendres s’estrena el documental Arcadeologia, que segueix els passos de l’associació valenciana Arcade Vintage, pionera en el camp de la restauració de jocs 'arcade' i responsable de la creació del primer Museu del Videojoc a tot l’Estat, Arcade Vintage, que es va inaugurar el 2019 a Ibi (Alacant).

'Tiempo'

Protagonitzada per Gael García Bernal, entre altres, Tiempo és un thriller psicològic dirigit per M.Night Shyamalan, que segueix una família durant la seva estada en una platja paradisíaca. Però l’indret amaga un secret: a mesura que passen les hores els protagonistes envelleixen més i més de pressa, fins al punt que la seva vida acabarà reduïda al dia d’avui.

'Escape room 2: mujeres por salir'

Zoey y Ben han resultat ser els únics supervivents del maquiavèlic joc iniciat per la companyia Minos. No obstant això, el perill no s’ha acabat per a ells.

Filmin

Després de passar per l'Atlàntida Mallorca Film Fest, arriba a Filmin Mogul Mowgli, pel·lícula protagonitzada per l'actor nominat a l'Oscar per Sound of Metal Riz Ahmed. L'actor interpreta a Zed, un raper britànic d'ascendència pakistanès que poques setmanes abans d'iniciar la seva primera gira mundial decideix viatjar a Londres per visitar la seva família, a la que fa dos anys que no veu. Amb tot, la interpretació d'Ahmed té algunes pinzellades autobiogràfiques.

'All eyes off me'

La directora Hadas Ben Aroya reflexiona sobre l’esperit eròtic i emocional de la generació millenial. El film retrata com aquesta generació cerca nous reptes. Festes, sexe sense límits i amor sense continuïtat.

'Así es mi vida'

En Vitus, un noi que està enamorat de l’Emma, a qui acaba de conèixer, està esperant un fill de la seva exnòvia. Amb tot, la sèrie és una comèdia romàntica sobre secrets, mentides i persones de trenta anys que es resisteixen a abandonar la dècada dels vint.

Netflix

A Netflix arriba El resort del amor, una comèdia romàntica on una aspirant a estrella del pop, l'Erica, accepta a contracor una feina en un luxós hotel de l'Illa Maurici després de patir un revés professional. Allà es troba que ha d'actuar al casament de qui era el seu promès i, malgrat que intenta mantenir en secret aquesta relació passada, la núvia descobreix que l'Erica encara té sentiments per la seva exparella, en Jason.

'John Delorean: Un magnate de leyenda'

La sèrie documental combina continguts i entrevistes exclusives per tal d’analitzar l’auge i la caiguda de la icona de l’automobilisme John Delorean. Amb la seva grandiosa visió del cotxe del futur, Delorean s va convertir en la personificació d’una època d’excessos. La sèrie mostra com el personatge va arribar a seduir al món sencer.

'El último mercenario'

Richard, conegut com ‘la Bruma’ és un antic agent secret francès convertit en mercenari. Després de 25 anys ha de tornar a exercir, ja que la màfia té al seu fill, Archibald, en el punt de mira. Per salvar-lo en Richard haurà de recórrer als seus antics contactes i unir forces amb un grup de joves imprudents i un buròcrata excèntric. Però, el més complicat de tot, haurà de confessar-li a Archibald que és el seu pare.

HBO

Obama: por una América mejor és un documental on es narra el viatge personal i polític del president Barack Obama. A través de converses amb amics, el muntatge s’intercala amb els discursos i entrevistes del mateix expresident. Des de la infància d’Obama, el documental mostra la seva perspectiva com a fill d’una mare blanca de Kansas i pare africà. Tot plegat reflexiona sobre la identitat nacional passada i present del país.

Movistar+

A Movistar+ s'estrena A la caza del amor, la sèrie de tres capítols protagonitzada per Lily James i Emily Beecham que narra la història de dos personatges impacients per començar a viure. El drama romàntic adapta la novel·la homònima que Nancy Mitford va escriure el 1945 i mostra un món d’elegància, privilegis i exuberància que, en realitat, amaga un profund mosaic de veritat i emocions.

'Cómo se hace una chica'

Una altra novetat de Movistar+ és Cómo se hace una chica. La pel·lícula es centra en una adolescent amb grans somnis i hormones alterades que, el 1993, decideix deixar la casa on viu als suburbis de Wolverhampton i traslladar-se a Londres per reinventar-se. El muntatge és una adaptació de la novel·la homònima de Caitlin Moran.

'Atrapado en el pasado. Se acabó la buena vida'

Grisha, un consentit i desconsiderat nen ric, protagonitza la comèdia Atrapado en el pasado. Se acabó la buena vida, que ha estat un èxit als cinemes de Rússia. El nen sap que el seu pare té poder per alliberar-lo de multes i qualsevol embolic en què es posi. Ara bé, el que no sap és que aquest també està fart del seu comportament i ha trobat una manera de tornar-li tots els maldecaps que li ha provocat: enviar-lo com a serf a l'estiu del 1860, sis mesos abans que s'aboleixi el servei a l'imperi rus.

Amazon Prime

A Amazon Prime arriba Inmune, la primera pel·lícula sobre la covid-19 rodada a Los Àngeles durant la pandèmia. El film se situa dos anys després que una pandèmia mundial hagi desolat el món i, quan apareix una nova mutació del virus, el govern ordena un nou confinament mundial. En Nico és un repartidor que ha desenvolupat una immunitat poc comú al virus, cosa que li permet seguir treballant. El jove vol continuar estant amb la seva parella, però per fer-ho haurà d'enfrontar-se a gent perillosa, poderosa i molt desesperada.