'Madres paralelas' , pel·lícula dirigida per Pedro Almodóvar i protagonitzada per Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, amb la participació de Julieta Serrano i Rossy De Palma, obrirà la 78 edició de Festival de Cinema de Venècia, que tindrà lloc de l'1 a l' 11 setembre 2021, segons ha donat a conèixer la pròpia organització.

"Vaig néixer com a director de cinema el 1983 a Venècia. Trenta-vuit anys després em truquen per inaugurar el Festival. No puc explicar l'alegria i l'honor i com significa això per a mi sense caure en la complaença. Estic molt agraït al Festival per aquest reconeixement i espero estar a l'altura ", ha afirmat el cineasta.

"Li agraeixo a Pedro Almodóvar haver-nos donat el privilegi d'inaugurar el Festival de Cinema amb la seva nova pel·lícula, un retrat intens i sensible de dues dones que s'enfronten un embaràs de conseqüències impredictibles (...), tot això amb el teló de fons d'una reflexió sobre la ineludible necessitat de la veritat que cal perseguir indestructiblement ", ha afegit per la seva banda el director del Festival de Cinema de Venècia, Alberto Barbera.

"Aquest és un retorn a la competició molt benvingut a Venècia per al guanyador del nostre Lleó d'Or a la Trajectòria 2019, molts anys després de l'èxit de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', la pel·lícula que va marcar el seu triomf definitiu en l'escena internacional ", ha dit.

'Madres paralelas' es projectarà l'1 de setembre a la Sala Gran de Palazzo del Cinema (Lido de Venècia), en la nit d'obertura de la 78 edició de Festival de Cinema de Venècia. La pel·lícula, produïda per El Deseo, serà distribuïda a Itàlia per Warner Bros Pictures. A Espanya, el film s'estrenarà el pròxim 10 de setembre.