Javier Bardem ja té un nou projecte a Hollywood. L'actor protagonitzarà l'adaptació de 'Lyle, Lyle Crocodile', un llibre infantil escrit per Bernard Waber i publicat el 1965. Will Speck i Josh Gordon ('Fiesta de empresa', 'Patinazo a la gloria') seran els encarregats de dirigir el film.

Tal com informa Deadline, Sony Pictures és l'estudi que es troba darrere d'aquesta adaptació musical en la qual Benj Pasek i Justin Paul, guanyadors de l'Oscar pel seu treball a 'La La Land', escriuran la banda sonora de la cinta, que comptarà amb cançons originals creades per al film. El guió anirà a càrrec de Will Davies. Segons la publicació, està previst que el film, que barrejarà imatges reals amb animació, arribi a les sales de cinema el 22 de juliol del 2022.

Publicat per primera vegada el 1965, el conte infantil gira a l'entorn d'un cocodril que viu en una casa al carrer 88 de la ciutat de Nova York. Lyle ajuda la família Primm amb les tasques diàries i juga amb els nens del veïnat. L'animal viu tranquil fins que un veí insisteix en què Lyle ha d'anar a un zoològic.

Els realitzadors exerciran com a productors de la pel·lícula juntament amb Hutch Parker. Dan Wilson, Kevin K. Vafi, Benj Pasek i Justin Paul en seran productors executius, mentre que Brittany Morrissey supervisarà el projecte de l'estudi.

Aquest paper representa un canvi de registre per a Bardem, que ha interpretat malfactors en títols com 'No es país para viejos' -pel·lícula per la qual va guanyar un Oscar- o a 'Skyfall', una de les entregues més recents de la saga James Bond.

La seva aposta pel cinema familiar va començar amb la seva aportació a 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', darrera pel·lícula de la franquícia Disney fins a la data. En aquesta mateixa línia, a més de 'Lyle, Lyle, Cocodrile', l'actor també serà un dels protagonistes del remake de Disney en imatge real de 'La sirenita', per donar vida al Rey Tritón.

Pròximament, Javier Bardem apareixerà en el remake de 'Dune' dirigit per Denis Villeneuve; 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, i 'Being the Ricardos', d'Aaron Sorkin.