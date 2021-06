La pel·lícula Destello bravío, òpera prima d'Ainhoa Rodríguez coproduïda per Lluís Miñarro, arriba als cinemes després d’endur-se el premi especial del jurat del Festival de Màlaga en una setmana en la qual s’estrena Un lugar tranquilo 2, dirigida per John Krasinski. Així mateix, s’estrena la sèrie de producció catalana Contiguo a Filmin, una comèdia romàntica de 5 episodis escrita i dirigida per Cintia Ballbé amb la pandèmia de la covid-19 com a context. També destaca la pel·lícula Luca, de Pixar, que s’estrena directament a Disney+.

El film Destello bravío òpera prima d'Ainhoa Rodríguez coproduït per Lluís Miñarro, ha rebut aquesta setmana la Biznaga de plata Premi Especial del Jurat i el guardó a millor muntatge.

Al film, les dones d'una petita localitat rural víctima de la despoblació viuen el seu dia a dia tediós amb ganes d'experiències alliberadores. El film d'Ainhoa Rodríguez 'Destello Bravío' és segons els seus propis productors un film "enigmàtic i subjugant", una ficció que es nodreix de fets reals, començant per l'elenc d'actrius no professionals, dones d'un entorn rural, joves i grans. A través dels seus personatges la pel·lícula parla de com el poble mira de trobar un sentit a la seva existència i també una mica de bellesa. De fons, el sistema patriarcal i l'arribada de la globalització. La pel·lícula de Rodríguez acaba d’estrenar-se al Festival de Màlaga.

‘El poeta i l’espia’

Doblada al català i VOSC, El poeta i l’espia, de Gianluca Jodice, se situa a l’any 1936. Giovanni Comini és el “federal” més jove d’Itàlia. Té assignada una missió delicada: ha de vigilar Gabriele d’Annunzio, un poeta reconegut a nivell nacional, perquè Benito Mussolini té por que pugui causar perjudici a l’aliança d’Itàlia amb l’Alemanya nazi…

‘Un lugar tranquilo 2’

Els Abbott tornen a ‘Un lugar tranquilo 2’. Després dels fets que van tenir lloc a Un lugar tranquilo (2018), els protagonistes s’enfrontaran als terrors del món exterior. Evelyn (Emily Blunt) juntament als seus fills Regan (Millicent Simmonds) i Marcus (Noah Jupe), a més del seu bebè, s’endinsaran en els boscos decidits a traspassar els límits i conèixer tot allò desconnegut. Dirigida per John Krasinski i amb Cillian Murphy també com a actor destacat, la pel·lícula ha tingut un gran èxit de taquilla en la seva estrena a Estats Units amb 48 milions de dòlars al primer cap de setmana.

‘El otro guardaespaldas 2’

Darius (Samuel L. Jackson) i Sonia (Salma Hayek) tornen a animar a Michael (Ryan Reynolds) en una nova missió a El otro guardaespaldas 2, aquesta vegada intentant salvar Europa d’un poderós malvat (Antonio Banderas). La pel·lícula d’acció està dirigida per Patrick Hughes.

‘En un barrio de NY’

En un barri de Washington Heights, a Manhattan, Usnavi de la Vega (Anthony Ramos) s’enfronta a la difícil decisió de tancar el seu negoci i tornar a la República Dominicana. Tot i això, ell té un somni i tot i que aconseguir-lo és difícil, demostrarà que ni ell ni els seus veïns de The Heights són invisibles. En un barrio de NY és una adaptació cinematogràfica del premiat musical de Lin-Manuel Miranda.

‘El inglés que cogió una maleta y se fue al fin del mundo’

Tom Harper (Timothy Spall), un jubilat de 90 anys que acaba de perdre la seva dona, comença una emocionant travessa de 1.200 kilòmetres a El inglés que cogió una maleta y se fue al fin del mundo’. El protagonista deixa enrere el seu petit i aïllat poble al nord del Regne Unit per viatjar en autobús fins a la seva ciutat natal, exactament a l’extrem sud del país, amb un passi gratuït.

‘Lola’

El film inaugural de la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona Fire!, Lola, dirigit per Laurent Micheli, presenta la història d’una jove de 18 anys transexual. La Lola acaba de perdre la seva mare, que era l’única que la recolzava i li podia pagar l’operació de canvi de sexe a la qual es vol sotmetre. Ara la jove i el seu pare, amb qui tenen una relació conflictiva, hauran d’entendre’s almenys per dur a terme el darrer desig de la mare, i per això hauran de fer un viatge plegats fins a la costa belga.

‘Queridos vecinos’

Queridos vecinos, de Damiano D'Innocenzo i Fabio D'​Innocenzo, és un conte de fades fosc, situat als suburbis de Roma. Sota una aparença d’harmonia s’amaga un sadisme que es propaga entre les famílies. Finalment, la desesperació i la ràbia reprimida dels nens del barri explota amb devastadores conseqüències per a tota la comunitat.

‘Bienvenidos a España’

Bienvenidos a España és un documental de Juan Antonio Moreno Amador que gira al voltant de la integració i el xoc cultural que experimenta un grup de refugiats en un barri perifèric de Sevilla, Torreblanca. En aquest punt de la ciutat, al costat de l’autovia, hi ha l’antiga casa de cites ‘Maravilla’, que acaba de tancar per convertir-se en un centre d’acollida. És Nadal, i davant la curiositat dels veïns, un grup de recent arribats a Espanya són rebuts per un Rei Mag. Però els nous inquilins han d’aprendre encara molt sobre la vida al país que els acull, sovint amb la mateixa sorpresa que mostren els autòctons envers la seva presència.

Reestrena de ‘La escopeta nacional’

La distribuidora A Contracorriente reestrena divendres a diverses sales de tot l’Estat La escopeta nacional, una de les obres de referència del cineasta valencià Luís García Berlanga (1921-2010). Amb motiu del centenari del seu naixement, aquest any 2021, la companyia recupera la cèlebre cinta amb que el realitzador va retratar tota una època a Espanya, la manera de fer negocis durant el tardofranquisme.

La película relata la cacera organitzada per un industrial català (José Sazatornil) a Madrid en complicitat amb l’amfitrió amb la finalitat de promoure la seva activitat comercial.

Aquestes són les estrenes que arriben a les diferents plataformes

Filmin

Arriba aquesta setmana a Filmin la producció catalana Contiguo, una comèdia romàntica de 5 episodis escrita i dirigida per Cintia Ballbé amb Enric Cambray, Júlia Bonjoch, Cintia Ballbé, Alejo Levis, Alba Ribas, Jon Arias, Alba Brunet i Pep Ambròs. A ‘Contiguo’ i en el marc de la nova normalitat en un barri de Barcelona, l'Eva torna al pis familiar després d'una llarga època de treball constant. Mentre intenta compondre les seves pròpies cançons es veu interrompuda per l'agressiva melodia que prové del pis contigu. El seu veí Pepe està estancat en un treball que no li motiva i s'esplaia tocant el piano. Dos pisos a baix viu l'Alicia, instal·lada a l'apartament de la seva germana per a prendre una decisió sobre la seva relació de parella. Però l'Alicia està ara pel Carlos, el veí del costat. El Carlos, distret per la seva ex-amant i per la nova presència de l'Alicia, tracta d'acabar la seva novel·la.

‘Happily’

Filmin estrena Happily, una pel·lícula que barreja la comèdia romàntica, el thriller i l’humor negre. El film segueix la història d’una parella feliçment casada i profundament odiada pels qui els envolten. L'estranya proposta d’un desconegut, un cadàver i un seguir d’horrors els portaran a qüestionar la lleialtat dels seus suposats amics.

‘Wayne’

La sèrie narra l’aventura d’una parella d’adolescents problemàtics, Wayne i Del, que es desplacen en moto des de Boston fins a Florida per recuperar un cotxe d’alta gamma de l’any 78 que li van robar al seu pare.

Amazon Video

La sèrie brasilera Mañanas de septiembre se centra en la vida d’una dona trans que acaba d’independitzar-se. De sobte, hi ha un gir inesperat quan apareix un fill desconegut que va tenir amb una dona fa deu anys.

Movistar +

A Movistar+ s’estrena la miniserie documental de dos capítols El infiltrado. La producció explica com el xef danès Ulrich Larsen es va embarcar en una perillosa missió durant deu anys: infiltrar-se en el règim nord-coreà gràcies a la confiança trabada amb el català Alejandro Cao de Benós, conegut per ser el representant de Corea del Nord a Occident. Amb la col·laboració d’un segon infiltrat (Mr. James, un ex-traficant de drogues que acaba de sortir de la presó), s’insereixen en una xarxa criminal internacional que produeix i distribueix drogues i armes. La sèrie no deixa en bon lloc el règim de King Yong-un.

Netflix

‘Colonia Pinguïno’

La nova sèrie documental de Netflix Colonia Pinguïno’ apropa l’espectador a la convivència entre pingüins i humans al sud de Ciutat del Cap, a Sud Àfrica. Allà, aquesta variant de les aus adaptades a la calor provoquen embussos als carrers i sembren el caos a la ciutat.

‘Katla’

Katla és una sèrie islandesa que s’estrena també a Netflix. Després d’un any d’activitat volcànica constant, Gríma segueix la cerca de la seva germana desapareguda el primer dia de l’erupció del volcà subglacial Katla. En paral·lel comencen a succeir fenòmens paranormals i la gent de l’entorn rep visites imprevistes. Sembla que sota el glaciar hi ha quelcom ocult que explicaria la insòlita situació.

‘Élite’

D’altra banda, arriba la quarta temporada de la sèrie d’èxit Élite, amb nous personatges que sacsejaran novament l’institut de Las Encinas. El nou director, Benjamín (Diego Martín) arriba disposat a controlar el centre amb mà de ferro.

‘Ser padre’

El film de producció pròpia de la plataforma explica l’entranyable, divertida i emotiva història basada en fets reals, on Kevin Hart interpreta el paper d’un home vidu que s’enfronta sol a la paternitat recent.

HBO

A HBO aterra la segona part de la primera temporada de la sèrie original Genera+ion. De fet la plataforma anirà estrenant diversos capítols entre aquesta setmana i primers de juliol. En total, vuit entregues que completen la primera temporada d’una sèrie fosca però divertida protagonitzada per un grup d’estudiants de secundària que exploren la sexualitat més moderna i desmonten algunes creences molt arrelades sobre la vida, l’amor i la naturalesa de la família en una comunitat conservadora.

Disney+

'Luca'

Luca és una pel·lícula d’animació original de Disney i Pixar que estrena la plataforma Disney+. Explica la història sobre el pas a l’edat adulta d’un noi durant un estiu de somni. Però ell i el seu nou millor amic deixaran de somriure quan descobreixen que ells mateixos són en realitat dos monstres marins d’un altre món que viuen sota la superfície de l'aigua.

‘Pride’

D’altra banda, a la plataforma arriba PRIDE, una sèrie documental de sis episodis que explica la lluita pels drets civils LGBTQ+ als Estats Units durant la dècada dels 50 del segle XX.