La directora Judith Colell serà la nova presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Colell, amb un mandat de quatre anys, relleva en el càrrec la productora Isona Passola, al capdavant de l'entitat des del 2013. La seva candidatura, sota el lema 'Cinema i futur', s'ha imposat a les eleccions per 172 vots, enfront als 103 obtinguts per la liderada per Neus Ballús amb 'Una Acadèmia de portes obertes'. Les eleccions han comptat amb una participació del 56% dels acadèmics, una mobilització històrica a l'entitat. L'encara secretària de la Junta sortint d'Isona Passola s'ha presentat a les eleccions fent valer la seva experiència a la casa, però amb ganes d'aplicar-hi canvis.

Integraven la candidatura guanyadora el productor Sergi Moreno Castillo (vicepresident), la directora Carla Simón (secretària), el director del festival D'A Carlos Rodríguez (tresorer), i David Verdaguer, Alba Cros, Maria Molins, Ana Pfaff, Sílvia Quer i Eduard Sola. Quatre d'aquests, inclosa Colell, formen part de l'actual Junta de l'Acadèmia d'Isona Passola, mentre que la resta no ha tingut mai responsabilitats en la institució.

Un dels propòsits de Colell és, segons va expressar en una entrevista a l'ACN, crear noves comissions i dinàmiques de treball per implicar els acadèmics en la vida de la institució. Entre les prioritats que marca hi ha la de revertir la pèrdua de múscul del cinema català en els darrers anys i treballar per eixamplar el públic des de les aules. Colell vol una Acadèmia que aglutini tots els creadors, al marge de qui la presideixi.

Més enllà de recuperar el nombre i la varietat de les produccions cinematogràfiques, la candidatura es marca dos altres grans reptes. Un té a veure amb la creació de nous públic, i està lligat amb el món educatiu. La realitzadora i directora aposta per fer un pla amb agents del sector que ja treballen en projectes que lliguen pedagogia i cinema (la cooperativa Drac Màgic o el programa Cinema en curs) i un pacte amb el Departament d'Educació perquè el cinema català entri a les aules, fent, per exemple, que el Cicle Gaudí tingui una finestra en escoles i instituts.

El tercer gran propòsit de la candidatura és el d'involucrar els acadèmics (n'hi ha més de 500) en la reflexió i les tasques pròpies de l'Acadèmia.Tres jornades de vot electrònic i una de presencial. Després de tres jornades de vot electrònic -del 9 a l'11 de juny-, la seu de l'Acadèmia al Passeig Colom de Barcelona ha rebut aquest dilluns de les 16 a les 20 hores els acadèmics que han optat per votar de manera presencial. La Junta electoral, formada pels acadèmics Mariona Claveria, Rosa Maria Fusté, Lluís Maria Güell, Anna Petrus i Oriol Sala-Patau, i apoderats dels dos equips, han supervisat el procés i han validat la victòria de Colell.