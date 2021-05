El curtmetratge còmic 'Sí, quiero (Corredor)', dirigit per Alfonso Sánchez, reivindica la finalització del Corredor Mediterrani. Al curt, la Clara, una noia valenciana, i l'Arnau, un noi català, decideixen casar-se al tren en el qual es van conèixer. Ella vol una celebració íntima i a ell li agraden les sorpreses, tot i que cap dels dos espera res del què els hi passarà. Sánchez ha ressaltat que el més important de la pel·lícula era explicar a través de persones la problemàtica que es pateix per la falta d'infraestructura. El curtmetratge, de 23 minuts, és una iniciativa de l'Associació Valenciana d'Empresarios (AVE) i el moviment #QuieroCorredor. Des d'aquest divendres es podrà veure al web corredormediterraneo.com i a Movistar+.

Sánchez ha explicat que quan el van trucar pel projecte va haver d'informar-se sobre què era el Corredor Mediterrani. "De cop i volta, se'm va obrir davant meu una problemàtica de molts anys i de persones que pateixen que una obra tan important no estigui acabada". En aquest context, ha ressaltat que el més important de la pel·lícula era explicar a través de persones la persona que es pateix per la falta d'infraestructura. Sánchez ha declarat que el guió és una comèdia clàssica inspirat des de Berlanga fins a Billy Wilder. "És una comèdia que fa reflexionar perquè la gent vegi que darrera aquesta història hi ha éssers humans" que ho pateixen.

Sánchez dirigeix un elenc d'actors encapçalat per Álvaro Cervantes, Macarena Gómez, Nuria Herrero i Carlos Santos, que es posen en la pell de personatges nascuts en diferents territoris per on passa el Corredor Mediterrani. Nacho López Murria i Estíbaliz Gabilondo signen el guió del film, produït per AFTERSHARE i La Caña Brothers. L'actriu Macarena Gómez, que es posa en la pell de la supervisora del tren, ha explicat que és una "gran usuària del tren" i s'ha mostrat defensora del Corredor Mediterrani perquè: "Visc en els trens. Soc de Còrdova, treballo a Madrid i visc a Figueres".

Ha reconegut que normalment fa comèdia i va ser molt divertit rodar el curtmetratge. L'actor Álvaro Cervantes ha confessat l'espectacularitat de rodar tres dies en un vagó.

#QuieroCorredor

El moviment #QuieroCorredor reclama una doble plataforma ferroviària d'ample internacional que recorro el litoral mediterrani des de la frontera francesa fins Algesires, unint totes les ciutats mediterrànies entre sí amb la resta del país i Europa.Per la seva part, el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, Vicente Boluda, ha assegurat que el Corredor Mediterrani és una qüestió d'estat i una de les infraestructures més importants que es poden fer ara. Boluda creu que és conegut a nivell empresarial i creu que amb projectes com aquest curtmetratge es pot conèixer a nivell de carrer. "Desgraciadament Espanya està fraccionada en diferents comunitats autònomes i algunes els hi importi poc el que passi en altres".