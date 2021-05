La Societat de Capmany acull la presentació del curtmetratge Tramuntana del director Alexander Cabeza Trigg (1993), aquest dissabte a les 6 de la tarda. L’acte cultural, que conduirà el mateix creador, clou les propostes d’aquest any del Maig Cultural que porta oferint l’Ajuntament durant tot aquest mes.

Tramuntana és el resultat del projecte de graduació d’Alexander Cabeza a la Royal Academy of Arts a l’Haia. En aquest curt, l’autor, que també s’ha encarregat de l’apartat fotogràfic, es mostra el vent del nord com un vas sanguini que relaciona a les persones. Converses a l’entorn de la tramuntana descusen records, històries i experiències en un curt que dura vuit minuts i que està protagonitzat per una dona que viu en una caixa transparent. El guió de Tramuntana ha anat a càrrec de Paco Durán i Joan Manuel Tajadura.

D’altra banda, també dins els actes del Maig Cultural, divendres a les 9 del vespre es podrà gaudir amb la representació de l’obra Terapèutic, de la companyia de Teatre Centre d’Arbúcies. Escrita pel dramaturg local Jordi Ferragut, es tracta d’una comèdia que combina allò insòlit amb allò absurd. La protagonitza el senyor Perich, víctima d’una malaltia mental que decideix acudir a la consulta d’un reconegut psiquiatre. L’accés és gratuït.