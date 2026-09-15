Agenda
Trenta anys de cultura formatgera a la fira més emblemàtica de Lladó
La 30a Fira Catalana del Formatge Artesà arrenca aquest 16 de setembre amb un showcooking
El diumenge 20 de setembre reunirà vint-i-cinc formatgeries i disset poductors alimentaris, amb tastos, maridatges, música i activitats per a tota la família al nucli antic de Lladó
Lladó celebra, des d’aquest dimecres i fins diumenge, la Fira Catalana del Formatge Artesà, amb una programació ampliada amb motiu del trentè aniversari. El diumenge 20, de 10 a 20 h, la plaça Major i el nucli històric reuniran formatgeries d’arreu de Catalunya, productors alimentaris, tastos, música i activitats familiars.
«El trentè aniversari ja no representa la consolidació, perquè la fira està consolidada des de fa anys, sinó la confirmació d’una fórmula d’èxit que intentem millorar any rere any», expliquen Mariona Ballart i Quim Tremoleda, de la comissió organitzadora. Per a l’alcalde, Jordi Puig, que també va participar a la comissió organitzadora en el seu origen, mantenir-la durant trenta anys és «un gran orgull per al poble».
La comissió situa l’origen de l’èxit en el producte: un aliment amb moltes varietats, que marida amb el vi i dona cabuda a nombrosos petits productors. Amb els anys, la fira ha evolucionat cap a una organització assembleària i una implicació creixent dels veïns. «Per Lladó és ja un símbol d’identitat», remarquen.
Els organitzadors mantenen l’oferta entorn de les 25 formatgeries perquè garanteix varietat sense perjudicar els artesans, i descarten per ara ampliar-la a més d’un dia. També defensen la fidelitat als petits elaboradors davant els grans revenedors. «Incorporar-los hauria estat molt fàcil, però significaria trair els principis de la fira», afirmen. L’impacte econòmic directe és moderat, admeten, però la projecció del poble és important.
Programació
La celebració començarà dimecres 16 de setembre, a les 19.30 h, amb un showcooking de Carles Antoner i els formatges d’Artesans dels Avalls, a la Sala Sant Joan. Divendres 18, a les 18 h, se celebrarà el concurs de pastissos de formatge. A les 20 h, l’església de Sant Feliu acollirà un maridatge popular i, a les 21.30 h, el concert gratuït de les Germanes Massanet.
Diumenge, la mostra de formatges i productes artesans ocuparà la plaça Major. El tiquet de 13 euros inclourà quatre formatges, vi o cervesa, pa, una copa i un plat de terrissa. A la Sala Sant Joan, Toni Gerez i Marc Masó dirigiran, a les 10.30 i les 12.30 h, dos maridatges amb vins de la DO Empordà. Made in Lladó reunirà els creadors locals a la plaça del Priorat i l’absis de Santa Maria oferirà jocs de fusta. Hi actuaran DJ Mitjagger, a les 12.30 h, i Könunpar, a les 19 h.
Cartell de col·leccionista
Jordi Puig assenyala tres encerts: preservar el protagonisme dels formatges, l’arrelament territorial i la identitat gràfica. Àlex Gifreu va iniciar la sèrie de cartells a la segona edició, reinterpretant marques conegudes amb humor. «No es pot imaginar la fira sense un cartell de l’Àlex», afirma l’alcalde. La comissió considera que la col·lecció és un actiu d’imatge i originalitat que el públic espera cada any. Els cartells i les samarretes e podran adquirir a la carpa.
L’organització estudia incorporar noves activitats o escenaris per a properes edicions, però aposta sobretot per donar continuïtat a una fórmula que ha convertit la fira en una de les principals cartes de presentació de Lladó.
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