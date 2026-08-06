Festa Major
El futbol agermana la Muga i el Fluvià a la festa de Sant Llorenç amb els joves agafant protagonisme
Entre aquest dijous i dimarts de la setmana vinent, Sant Llorenç de la Muga gaudeix d'un programa molt variat i entretingut
Sant Llorenç de la Muga celebra del 6 a l’11 d’agost la Festa Major dedicada al seu patró, amb un programa que combina actes tradicionals, música, sardanes i activitats adreçades a totes les edats. La plaça Carles Camps tornarà a concentrar bona part de les propostes, tot i que la celebració també arribarà a l’Ajuntament, l’església, el Parc de Vallmuga i els carrers del municipi.
La casualitat ha volgut, però, que un dels actes programats hagi agafat una connotació especial. Es tracta del partit de futbol entre els primers equips de Sant Llorenç de la Muga i Sant Miquel de Fluvià, un agermanament entre els dos municipis que porten el nom dels principals rius empordanesos i que es jugarà dissabte, a les set de la tarda. El president del FC Sant Llorenç, Ivan Arché, reconeix que aquesta coincidència "és una pura casualitat, no l’hem buscada, però té tot el sentit del món". Resulta que els dos clubs tenen una molt bona relació: "L’Àngel, el president del Sant Miquel, i jo ens entenem bé, i les dues juntes també. Quan vam aconseguir el darrer ascens, van ser dels primers a felicitar-nos i nosaltres vam fer el mateix amb ells quan va ser el seu moment".
Correbars i pregó
La festa comença aquest dijous 6 d’agost, a les 17 hores, amb un correbars al Parc de Vallmuga. A les nou del vespre tindrà lloc el pregó de Festa Major. "Aquesta és una de les novetats destacades del programa, ho van proposar els nostres joves. La seva implicació en la festa és una molt bona notícia per al poble", diu l’alcaldessa Montse Brugués. La nit de divendres està dedicada a la música i al ball. A partir de les 23 hores, la plaça Carles Camps acollirà una gran festa amb Pelukass, Serial Killerz i Vilafest, que comptarà també amb la participació de DJ Acereje. La programació musical continuarà dissabte a la nit amb La Grand Band i DJ Residents.
El diumenge està dedicat a la festa de la Societat La Fraternitat. "És una entitat molt potent, que tothom se sent seva, tant els veïns com els residents de temporada", destaca l’alcaldessa de Sant Llorenç. La jornada començarà amb una cercavila. A les 12 hores se celebrarà un ofici en honor de Sant Cosme i Sant Damià a l’església, seguit d’una nova cercavila pels carrers del poble. A la una, La Fraternitat oferirà un vermut als seus socis i sòcies i hi haurà una ballada de tres sardanes amb La Principal de Banyoles. La dansa tradicional continuarà a les set de la tarda amb una audició completa a càrrec de la Cobla Baix Empordà. La jornada es tancarà a les deu de la nit amb una cantada d’havaneres del grup Norai a la plaça Carles Camps.
El dilluns 10 d’agost, festivitat de Sant Llorenç, començarà amb una cercavila. A les 12 hores se celebrarà l’ofici solemne a l’església. Després hi haurà un vermut popular i una ballada amb la Cobla Rossinyolets. A la tarda, a les sis, el grup infantil País de Xauxa oferirà una actuació pensada per al públic familiar. Una hora més tard, Els Rossinyolets protagonitzaran una ballada completa de sardanes.
La Festa Major s’acomiadarà dimarts amb dues activitats especialment dirigides als més petits. A les 9 hores hi haurà cucanyes a la plaça Carles Camps i, a les 19.30 hores, una festa de l’escuma posarà el punt final a la programació.
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