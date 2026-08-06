Festa Major de Roses
La Festa Major de Roses arriba amb una programació carregada de cultura
Les novetats de l’edició inclouen el pregó d’inici de Festa Major a càrrec del Grup de Teatre de Roses, amb una «performance» i un seguit de tallers i concerts infantils per substituir les fires al recinte de l’antic càmping Bahía
Ja és aquí la Festa Major de Roses, i també les havaneres vora el mar, el teatre i els concerts a la fresca de les Barraques, que ja són un tret identitari de la festa i de la vila.
Aquest any, des de l’Ajuntament s’ha apostat per una programació especialment cultural, on el teatre i la música seran grans protagonistes: balls populars, sardanes, havaneres i visita teatralitzada entre d’altres, però, sobretot, el pregó de la Festa Major a càrrec del Grup de Teatre de Roses, i tampoc s’hi trobaran a faltar les activitats de sempre, com la Travessia de Natació al Port de Roses, l’entrega de la Dracma de Plata de Roses o el Correfoc.
Però l’edició no ve sense canvis: les atraccions i fires que tradicionalment omplien el recinte de l’antic càmping Bahía seran substituïdes per un seguit de propostes al mateix espai. Sílvia Ripoll, alcaldessa de Roses i regidora de cultura, festes i patrimoni històric, explica que s’ha optat per una programació amb activitats i tallers per als més petits, així com per les Barraqutes, concerts i espectacles infantils de set de la tarda a dos quarts de vuit, abans de les Barraques de sempre. Hi haurà tallers de màgia, pintura, jocs d’obstacles i concert de la mà del grup infantil Atrapasomnis.
El tret de sortida el farà l’actuació musical d’Ariadna Vyeira, divendres 7 d’agost a un quart de deu de la nit, abans del pregó de la Festa Major a càrrec del Grup de Teatre de Roses a dos quarts de deu, gran novetat d’aquest any, que inclourà una «performance». A les deu, el concert i ball amb l’Orquestra Meravella tancarà el primer dia de celebració.
Dissabte 8 tindrà lloc la 33a edició del Campionat Local de Vòlei Platja 3x3 a les deu del matí a la platja de Santa Margarida, i a la tarda es podrà gaudir d’un «tardeig» al Mas de les Figueres. A la nit, sardanes amb la Cobla Cervianenca.
Dues de les activitats més esperades arribaran diumenge 9: al matí, a la platja de la Punta, es nedarà la 89a Travessia de natació al Port de Roses. Cal inscriure’s a la web de la piscina municipal. A la nit, Els Pescadors de l’Escala cantaran les havaneres vora el mar a la platja de la Perola.
Dimarts 11 es podrà gaudir d’una visita nocturna amb visió astronòmica del Castell de la Trinitat a les nou. Dijous 13 l’espectacle Magic Ilusions de màgia farà passar una bona estona a tota la família a dos quarts de vuit al Mas de les Figueres, i divendres 14 es representarà a les vuit de la tarda l’obra de teatre You say Tomato, de Joan Yago, al Teatre Municipal. Es poden comprar les entrades a la web de Roses Cultura.
La gent de Roses haurà d’agafar forces per al dissabte 15; començarà a les vuit del matí amb les Matinades de la Festa Major de la colla Gegantera de Roses, que participarà en més activitats geganteres durant el dia. Es farà l’Ofici solemne a les onze a l’església, l’acte d’entrega de la Dracma de Plata de Roses a les dotze al Teatre de Roses, per al qual cal inscripció prèvia, les cucanyes al mar als espigons de la Riera Ginjolers, de la mà de la joventut Rosinka i el Correfoc a dos quarts d’onze a la Plaça del Teatre, que arribarà a la Ciutadella.
Diumenge 16, el micro obert a dos quarts de vuit a la Rambla Riera Ginjolers, la visita teatralitzada i els Focs de la Festa Major al Castell de la Trinitat a les deu i un ball popular al passeig Marítim donaran pas als focs artificials a dos quarts de dotze a l’espigó de la Platja de la Punta, que tancaran, com cada any, la Festa Major
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