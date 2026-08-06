Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Disney Castell de Sant FerranCasado EclipsiPista de gel Figueres
instagramlinkedin

Festa Major de Roses

La Festa Major de Roses arriba amb una programació carregada de cultura

Les novetats de l’edició inclouen el pregó d’inici de Festa Major a càrrec del Grup de Teatre de Roses, amb una «performance» i un seguit de tallers i concerts infantils per substituir les fires al recinte de l’antic càmping Bahía

Els gegants de Roses.

Els gegants de Roses. / Ajuntament de Roses

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Núria Subirós Ortiz

Roses

Ja és aquí la Festa Major de Roses, i també les havaneres vora el mar, el teatre i els concerts a la fresca de les Barraques, que ja són un tret identitari de la festa i de la vila.

Aquest any, des de l’Ajuntament s’ha apostat per una programació especialment cultural, on el teatre i la música seran grans protagonistes: balls populars, sardanes, havaneres i visita teatralitzada entre d’altres, però, sobretot, el pregó de la Festa Major a càrrec del Grup de Teatre de Roses, i tampoc s’hi trobaran a faltar les activitats de sempre, com la Travessia de Natació al Port de Roses, l’entrega de la Dracma de Plata de Roses o el Correfoc.

Però l’edició no ve sense canvis: les atraccions i fires que tradicionalment omplien el recinte de l’antic càmping Bahía seran substituïdes per un seguit de propostes al mateix espai. Sílvia Ripoll, alcaldessa de Roses i regidora de cultura, festes i patrimoni històric, explica que s’ha optat per una programació amb activitats i tallers per als més petits, així com per les Barraqutes, concerts i espectacles infantils de set de la tarda a dos quarts de vuit, abans de les Barraques de sempre. Hi haurà tallers de màgia, pintura, jocs d’obstacles i concert de la mà del grup infantil Atrapasomnis.

El tret de sortida el farà l’actuació musical d’Ariadna Vyeira, divendres 7 d’agost a un quart de deu de la nit, abans del pregó de la Festa Major a càrrec del Grup de Teatre de Roses a dos quarts de deu, gran novetat d’aquest any, que inclourà una «performance». A les deu, el concert i ball amb l’Orquestra Meravella tancarà el primer dia de celebració.

Dissabte 8 tindrà lloc la 33a edició del Campionat Local de Vòlei Platja 3x3 a les deu del matí a la platja de Santa Margarida, i a la tarda es podrà gaudir d’un «tardeig» al Mas de les Figueres. A la nit, sardanes amb la Cobla Cervianenca.

Dues de les activitats més esperades arribaran diumenge 9: al matí, a la platja de la Punta, es nedarà la 89a Travessia de natació al Port de Roses. Cal inscriure’s a la web de la piscina municipal. A la nit, Els Pescadors de l’Escala cantaran les havaneres vora el mar a la platja de la Perola.

Dimarts 11 es podrà gaudir d’una visita nocturna amb visió astronòmica del Castell de la Trinitat a les nou. Dijous 13 l’espectacle Magic Ilusions de màgia farà passar una bona estona a tota la família a dos quarts de vuit al Mas de les Figueres, i divendres 14 es representarà a les vuit de la tarda l’obra de teatre You say Tomato, de Joan Yago, al Teatre Municipal. Es poden comprar les entrades a la web de Roses Cultura.

La gent de Roses haurà d’agafar forces per al dissabte 15; començarà a les vuit del matí amb les Matinades de la Festa Major de la colla Gegantera de Roses, que participarà en més activitats geganteres durant el dia. Es farà l’Ofici solemne a les onze a l’església, l’acte d’entrega de la Dracma de Plata de Roses a les dotze al Teatre de Roses, per al qual cal inscripció prèvia, les cucanyes al mar als espigons de la Riera Ginjolers, de la mà de la joventut Rosinka i el Correfoc a dos quarts d’onze a la Plaça del Teatre, que arribarà a la Ciutadella.

Notícies relacionades i més

Diumenge 16, el micro obert a dos quarts de vuit a la Rambla Riera Ginjolers, la visita teatralitzada i els Focs de la Festa Major al Castell de la Trinitat a les deu i un ball popular al passeig Marítim donaran pas als focs artificials a dos quarts de dotze a l’espigó de la Platja de la Punta, que tancaran, com cada any, la Festa Major

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
  2. Disney trasllada al Castell de Figueres el rodatge de 'Tangled', la nova pel·lícula de Rapunzel
  3. Ada Klein Fortuny: 'Quan una dona escriu un llibre, encara que sigui d'extraterrestres, la pregunta és què hi ha de tu en aquesta novel·la
  4. Els Mossos rescaten un nedador temerari i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
  5. L'astrofotògraf Juan Carlos Casado capturarà l’eclipsi des d’un avió a 11.000 metres d’altitud
  6. Com aconseguir gratis les ulleres homologades per veure l’eclipsi solar del 12 d'agost
  7. Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
  8. L’avís d’un advocat als treballadors fixos discontinus: «És possible que t’estiguin enganyant»

La Festa Major de Roses arriba amb una programació carregada de cultura

La Festa Major de Roses arriba amb una programació carregada de cultura

El Grup Tramuntana amplia la seva xarxa d'estacions de servei amb una nova obertura a Figueres

El Grup Tramuntana amplia la seva xarxa d'estacions de servei amb una nova obertura a Figueres

Llançà acull el testimoni de les últimes faroneres al cicle CineMar

Llançà acull el testimoni de les últimes faroneres al cicle CineMar

Mariona Font: "Abans la gent anava a un museu per gaudi estètic; nosaltres, a l'Escala, expliquem un 'modus vivendi' que el turisme s'ha carregat"

Mariona Font: "Abans la gent anava a un museu per gaudi estètic; nosaltres, a l'Escala, expliquem un 'modus vivendi' que el turisme s'ha carregat"

Jordi Masquef carrega contra l'Hotel Travé de Figueres per oferir-se a acollir migrants provinents de Ceuta

Jordi Masquef carrega contra l'Hotel Travé de Figueres per oferir-se a acollir migrants provinents de Ceuta

"Que Montserrat Torrent estreni una obra als cent anys és una proesa i viure-ho en primera persona, un luxe"

"Que Montserrat Torrent estreni una obra als cent anys és una proesa i viure-ho en primera persona, un luxe"

3Cat desplega una programació especial en directe per cobrir l’històric eclipsi solar del 12 d’agost

3Cat desplega una programació especial en directe per cobrir l’històric eclipsi solar del 12 d’agost

La jutge de l’Audiència Nacional pregunta a la Guàrdia Civil si es va alertar de l’entrada massiva a Ceuta i sobre el nombre de víctimes i supervivents

La jutge de l’Audiència Nacional pregunta a la Guàrdia Civil si es va alertar de l’entrada massiva a Ceuta i sobre el nombre de víctimes i supervivents
Tracking Pixel Contents