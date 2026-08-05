Oci
Programació de cinemes del 7 al 13 d'agost a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres i Roses
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🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
PATRULLA CANINA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Comèdia d'animació infantil. 88 minuts. Direcció: Carl Brunker Guió: Carl Brunker, Bob Barlen, Keith Chapman Sinopsi: Després que el seu vaixell quedi atrapat en una misteriosa tempesta, els cadells de la Patrulla Canina naufraguen en una illa tropical inexplorada plena de dinosaures. Allà coneixen Rex, un cadell que fa anys que està atrapat a l'illa i que s'ha convertit en un autèntic expert en tot allò relacionat amb els dinos. Quan l'arxienemic de la Patrulla Canina, l'alcalde Humdinger, comença a explotar l'illa de manera imprudent amb la intenció d'aprofitar els recursos naturals, provoca accidentalment l'erupció d'un enorme volcà inactiu. Els cadells de la Patrulla Canina s'enfronten als seus rescats més importants fins ara i han de detenir Humdinger abans que l'illa desaparegui.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 19.50 h. Dissabte 8 i diumenge 9 d'agost, a les 15.15, 18.00 i 20.00 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
EL ÚLTIMO MONO ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia. Xarxes socials. 85 minuts. Direcció: Joaquín Mazón Guió: Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano Intèrprets: Juan Dávila, Susana Abaitua Sinopsi: Alejandro, un guru de la seducció que triomfa a Internet, assumeix el repte davant dels seus seguidors de conquistar en tres dies Mariela, comediant feminista i el seu màxim rival a les xarxes.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 20.00 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 16.00, 18.00 i 20.00 h.
EN MAR ABIERTO ★★★
- País. Estats Units. 2026. Thriller. Terror. 110 minuts. Direcció: Renny Harlin Guió: Pete Bridges, John Kim, Shayne Armstrong, Shane Krause, Damien Power, Dan Luo Intèrprets: Aaron Eckhart, Ben Kingsley Sinopsi: Un avió comercial en ruta de Los Angeles a Xangai es veu obligat a fer un aterratge d'emergència en aigües infestades de taurons.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 15.30, 19.40 i 22.00 h. Dimecres 12, VOSE, a les 22.00 h.
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Fantàstic. 144 minuts. Direcció: Destin Cretton Guió: Chris McKenna, Erik Sommers, Justin Kuritzkes Intèrprets: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink Sinopsi: Han passat quatre anys des dels esdeveniments de No Way Home, i Peter Parker ara és un adult que viu completament sol, ha desaparegut voluntàriament de les vides i els records dels qui estima. Combatent el crim en una Nova York que ja no coneix el seu nom, s'ha dedicat completament a protegir la seva ciutat —un Spider-Man a temps complet—, però a mesura que augmenten les exigències sobre ell, la pressió desencadena una evolució física que amenaça la seva existència, alhora que un estrany nou patró de crims dona lloc a una de les amenaces més poderoses.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 21.00 h. Laborables, atmos, a les 17.15 i 20.15 h. Dissabte 8 i diumenge 9 d'agost, a les 17.00 i 20.00 h. Dissabte 8 i diumenge 9 d'agost, atmos, a les 15.50, 18.50 i 21.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 7, a les 18.15, 20.30 i 21.30 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 16.05, 19.00, 20.30 i 22.00 h. De dilluns 10 a dijous 13, a les 18.15, 20.30 i 21.30 h.
LA ODISEA ★★★★
- País. Regne Unit. 2026. Aventures. Antiga Grècia. Mitologia. 172 minuts. Guió i direcció: Christopher Nolan Intèrprets: Matt Damon, Rom Holland, Anne Hathaway Sinopsi: Epopeia mitològica que segueix la història d'Odisseu i el seu llarg viatge a casa, de deu anys de durada, després de la guerra de Troia.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 20.00 i 21.00 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 15.30, 17.30, 19.45, 20.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 7, a les 18.00 i 21.20 h. Dissabte 8, a les 16.00, 19.10 i 22.20 h. Diumenge 9, a les 16.00 i 19.15 h. De dilluns 10 a dijous 13, a les 18.00 i 21.20 h.
VAIANA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Aventures marines. 115 minuts. Direcció: Thomas Kail Guió: Jared Bush, Dana Ledoux Miller Intèrprets: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson Sinopsi: Vaiana (Catherine Lagaʻaia) respon a la crida de l'oceà i, per primera vegada, viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui amb el semidéu Maui (Dwayne Johnson) en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 15.15 i 17.30 h.
- Cinemes Roses. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 16.00 h.
MINIONS & MONSTERS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 90 minuts. Direcció: Pierre Coffin Guió: Brian Lynch Sinopsi: La història de com els Minions van conquerir Hollywood, es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van desfermar monstres al món i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 15.45 i 17.30 h.
- Cinemes Roses. Divendres 7, a les 18.20 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 10 a dijous 13, a les 18.20 h.
TOY STORY 5 ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 102 minuts. Direcció: Andrew Stanton Guió: Andrew Stanton, Mc Kenna Harris Sinopsi: Les joguines han tornat. Aquesta vegada, Buzz Lightyear, Woody, Jessie i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilypad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual l'hora de jugar?
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 15.15 h.
OBSESIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Terror. Thriller psicològic 100 minuts. Guió i direcció: Curry Barker Intèrprets: Michael Johnson, Inde Navarrete Sinopsi: L'anhel romàntic desesperat d'un noi pel seu amor platònic de tota la vida desencadena un sinistre encanteri: Niki es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra de Bear. Una fantasia aparentment inofensiva que esdevindrà un pertorbador malson. Potent metàfora sobre la cosificació de les relacions romàntiques i dels límits a què estem disposats a arribar moguts pel desig de ser correspostos.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte 8 i diumenge 9, a les 19.45 i 22.00 h.
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