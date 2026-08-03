El Jazz marida amb vins de l’Empordà el dijous 6 d’agost a Vilamaniscle
La dissetena edició de la passejada musical reunirà cinc formacions en diferents espais del poblei permetrà degustar vins de quatre cellers empordanesos
Vilamaniscle, aquest poble de l’Empordà d’uns 185 habitants, fa disset anys que s’omple de visitants per gaudir del jazz i dels vins de la comarca durant la Jazzejada. La cita tornarà el pròxim 6 d’agost, a partir de les 20.30 hores, amb una proposta que convida el públic a passejar pels carrers i les places del municipi mentre descobreix diferents estils musicals i degusta vins elaborats al territori.
La dissetena edició de la Jazzejada de Vilamaniscle comptarà amb cinc concerts repartits per diversos escenaris. El recorregut començarà a l’entrada del poble i avançarà per la plaça Major, l’espai de Can Micaló i la pista polivalent. El recinte també disposarà d’una zona chill-out i de diferents punts de servei per completar una vetllada que combina música, patrimoni i gastronomia.
Cinc propostes musicals
La primera actuació començarà a les 20.30 hores a l’entrada del poble amb la Gumbo Jass Band. Creada l’any 1998 i formada per sis músics, la banda reivindica el jazz tradicional nascut a Nova Orleans a principis del segle XX. Al llarg de la seva trajectòria ha actuat en nombroses ciutats catalanes i de l’Estat i s’ha consolidat com una formació reconeguda dins del jazz clàssic.
A les 21 hores, a la plaça Major, serà el torn del Simon Osuna Quartet. El contrabaixista Simon Osuna estarà acompanyat de Llic Casares al saxo, Sunil Lopez al piano i David Pumie a la bateria. La proposta situa el contrabaix com a instrument solista i beu del llegat de figures com Sam Jones, Ray Brown i Paul Chambers.
El recorregut continuarà a les 21.45 hores a l’espai de Can Micaló amb el Sara Aldana Sextet. La cantautora colombiana combina influències del jazz, les músiques llatines i els ritmes afro en un projecte personal, càlid i expressiu. La formació es completa amb teclats, trombó, trompeta, congues i bateria. El seu primer disc, Matices, va ser considerat l’any 2025 als Latin Grammy.
A les 22.45 hores, la plaça Major acollirà el Jazz Clar Quintet, format per Carles Pineda, Adela Vilà, Pau Bombardó, Elisabet Raspall i Pau Lligadas. El grup adapta al català estàndards del jazz de diferents èpoques perquè el públic pugui seguir i viure amb intensitat les històries que expliquen les cançons.
La nit culminarà a la pista polivalent amb la Tòfol Martínez Blues Band, una de les formacions més consolidades del blues actual. Liderada pel guitarrista i cantant Tòfol Martínez, la banda ofereix un blues intens i elegant que connecta la tradició del gènere amb influències del soul i el rock.
Selecció de vins
La música compartirà protagonisme amb una selecció de vins elaborats per quatre cellers empordanesos. AV Bodeguers presentarà el Suneus Blanc 2025, elaborat íntegrament amb garnatxa blanca, i el Suneus Negre 2022, una combinació de garnatxa negra, merlot i syrah.
Mas Pòlit oferirà el Terra Indika Rosat 2025 i el Terra Indika 2025, dos vins elaborats amb lledoner negre. Per la seva banda, Oliveda participarà amb el Furot del Monestir, fet amb samsó de vinyes velles, i La Fura, un sauvignon blanc fresc i aromàtic.
La proposta vinícola es completarà amb els vins de Mas Llunes: Àuria, elaborat amb moscat de gra petit, i el Maragda rosat 2025, una combinació de garnatxa negra i syrah.
Amb aquesta fórmula de concerts itinerants i tastos, la Jazzejada torna a convertir Vilamaniscle en un gran escenari a l’aire lliure i en un aparador dels vins de l’Empordà. Una nit per passejar sense presses, descobrir racons del poble i deixar-se portar per la música.
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