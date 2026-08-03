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Castelló d’Empúries celebrarà la Festa Major de Sant Llorenç amb cinc dies d’activitats

La inauguració de l’estany de la Vila i el vintè aniversari del correfoc, amb l’estrena d’una nova bèstia, seran dues de les principals novetats

Anna Massot i Cristina Bech.

Anna Massot i Cristina Bech. / Ajuntament de Castelló d'Empúries.

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Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

Castelló d’Empúries celebrarà del 6 al 10 d’agost la Festa Major de Sant Llorenç, amb cinc dies d’activitats tradicionals, culturals, musicals i familiars repartides pels carrers i les places de la vila.

El pregó d’aquesta edició anirà a càrrec de l’alumnat de l’Escola Ruiz Amado, coincidint amb la commemoració del cinquantè aniversari del centre. L’Ajuntament planteja l’elecció com un reconeixement a la trajectòria de l’escola i una manera de donar protagonisme a les noves generacions del municipi.

Obertura de l’estany de la Vila

Una de les principals novetats serà la inauguració oficial de l’estany de la Vila, que obrirà les portes a la ciutadania durant la Festa Major. L’endemà de l’estrena s’hi farà una visita guiada per donar a conèixer el nou espai natural i els seus valors ambientals.

La celebració també coincidirà amb els vint anys del correfoc. L’efemèride inclourà l’estrena d’una nova bèstia de foc, que s’incorporarà al patrimoni festiu de Castelló d’Empúries.

Cultura popular i activitats infantils

El programa mantindrà alguns dels actes més arrelats de Sant Llorenç, com les sardanes, l’ofici solemne i la XLII Trobada Gegantera, a més d’altres propostes vinculades a la cultura popular.

Els infants disposaran d’una programació específica amb inflables, festa de l’escuma i diferents activitats lúdiques i familiars.

Concerts a la sala polivalent

La música tornarà a tenir un paper destacat amb diversos concerts a la sala polivalent. Entre els artistes anunciats hi ha Les Que Faltaband i Juantxo Skalari. La Festa Major acabarà, com és habitual, amb un castell de focs artificials.

L’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, ha assenyalat que Sant Llorenç és “una de les celebracions més estimades” del municipi i una oportunitat per retrobar-se i reforçar els vincles entre la ciutadania. També ha destacat la inauguració de l’estany de la Vila i l’aniversari del correfoc com dos dels moments més especials de l’edició.

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La regidora de Festes, Cristina Bech, ha explicat que el programa combina “tradició, cultura, música i diversió” i ha convidat els veïns i visitants a sortir al carrer i participar en els actes. La programació completa, amb els horaris i les ubicacions, es podrà consultar al web municipal.

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