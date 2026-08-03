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Agenda del 3 al 9 d'agost a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 3 D'AGOST
FIGUERES
Nits d'Art al Castell
- Inauguració del Festival i de l’exposició d’arts visuals El Refugi de les Arts amb espectacle de dansa creat i interpretat pel ballarí Rober Gómez que recrea aquest paper jugat pel Castell al llarg de la història. On: Als porxos annexos a la Sala Marqués de la Mina i Sala Martín Zermeño Quan: A les 19.30 h.
LLANÇÀ
Taller de iogurt gelat. Prepararem iogurts gelats amb diferents toppings per gaudir d’una tarda ben refrescant. Activitat adreçada a joves de 12 a 29 anys On: Espai Jove Quan: A les 17.30 h. Preu: Gratuït.
PERALADA
Sortint de la Clausura. Obrim l’església de Sant Bartomeu i el taller de Glòria Muñoz. Comptarà amb l’acompanyament musical de Fina Bonet i Toni Mallol, i finalitzarà amb una copa de cava On: Plaça Ramon Muntaner, 5 Quan: A les 19.30 h.
SANT PERE PESCADOR
Festival d'estiu de microteatre: Passejades On: Diversos indrets Quan: A les 21, 21.20, 21.40, 22 i 22.20 h.
LA SELVA DE MAR
Festa Major
- Concert On: A l'església Quan: A les 12 h.
- Sardanes amb la cobla Sol de Banyuls On: Plaça de la Constitució Quan: A les 19 h.
- A ballar! amb
- Bannana Beach trio Quan: A les 22 h.
- Masovera Barbuda Quan: A les 00.00 h.
- DJ Office Quan: A les 2.00 h.
🗓️ DIMARTS 4 D'AGOST
L'ESCALA
Visita a la Subhasta i esmorzar On: Port de la Clota Quan: De 7 a 10 h. Preu: 21 € els adults i 10 € nens (fins a 12 anys)
Activitats al MAC-Empúries. Capvespres romans. Us proposem una activitat de caràcter més històric i proper, ideal per evitar la calor de l'estiu i gaudir de la tranquil·litat del recinte a última hora del dia. Una guia caracteritzada us acompanyarà en un recorregut per Empúries a través del qual descobrireu els detalls, les anècdotes i els secrets de la vida quotidiana a les antigues ciutats grega i romana. On: Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries Quan: De 20 a 22 h. Preu: 13 €. Infants de 0 a 7 anys gratuït. Inclou l'entrada al jaciment. Idioma: Català.
FIGUERES
Concert de la Big Band Alt Empordà On: Al pati del Penal del Castell Quan: A les 19.30 h.
Cinema a la fresca La La Land On: A la plaça d’Armes Quan: A les 22 h.
LLANÇÀ
Torneig de futbol On: Espai Jove Quan: A les 19 h.
Music & Wine. Vine a gaudir dels productes de la nostra terra maridats amb vins de la DO Empordà. Celler: Arché Pagés. Tapa a càrrec de La Formatgeria. Concert a càrrec de Marta Rodeja & Raül Marc Portell On: Plaça Major Quan: A les 20 h.
PERALADA
Sortint de la Clausura. Obrim l’església de Sant Bartomeu i el taller de Glòria Muñoz. On: Plaça Ramon Muntaner, 5 Quan: De 19 a 21 h.
🗓️ DIMECRES 5 D'AGOST
L'ESCALA
Activitats al MAC-Empúries. On: Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries
- Visita romana teatralitzada. Una antiga habitant de l'Emporiae romana del segle I dC us acompanyarà a un viatge fascinant a través del temps, per explicar-vos com era la vida en aquesta ciutat fa dos mil anys. Quan: D'11 a 13 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment; cal comprar-lo abans) - Fins a 7 anys, gratuït.
- Capvespres romans. Us proposem una activitat de caràcter més històric i proper, ideal per evitar la calor de l'estiu i gaudir de la tranquil·litat del recinte a última hora del dia. Una guia caracteritzada us acompanyarà en un recorregut per Empúries a través del qual descobrireu els detalls, les anècdotes i els secrets de la vida quotidiana a les antigues ciutats grega i romana. Quan: De 20 a 22 h. Preu: 13 €. Infants de 0 a 7 anys gratuït. Inclou l'entrada al jaciment. Idioma: Català.
Rutes d'Estiu 2026: Víctor Català - El Clos del Pastor i el Cementiri Mariner On: Clos del Pastor Quan: A les 19 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Torneig de Pàdel IV Aniversari Club Garbí Llançà Quan: Del 5 al 15 d’agost. + info i inscripcions: Xarxes socials del Club Pàdel Garbí o al +34 622 50 06 66
SAI LGBTIQ+. Servei per informar, acompanyar i sensibilitzar sobre l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGBTI-fòbia On: Espai Jove Quan: De 17 a 19 h.
Llançà Sona. Festa per xics - Disco infantil On: Passeig Marítim Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.
PERALADA
Sortint de la Clausura. Obrim l’església de Sant Bartomeu i el taller de Glòria Muñoz. On: Plaça Ramon Muntaner, 5 Quan: De 19 a 21 h.
EL PORT DE LA SELVA
Sortides en barca per la Mar d'Amunt On: Moll de la Timba Quan: A les 18 h. Preu: 22 € Preu infants: 17 € (de 4 a 8 anys) Menors de 4 anys: Gratuït
🗓️ DIJOUS 6 D'AGOST
L'ESCALA
Visita a la Subhasta i esmorzar On: Port de la Clota Quan: De 7 a 10 h. Preu: 21 € els adults i 10 € nens (fins a 12 anys)
Escacs a la fresca On: Plaça Víctor Català Quan: A les 18 h.
Rutes d'Estiu 2026. Visita Torre Montgó i pirateria a l'Escala. Entra i admira la privilegiada visita des de dalt de la Torre de Montgó, construïda per a la defensa contra la pirateria al s. XVI. Descobreix les anècdotes i les histories de pirates de la Costa Brava en un mirador incomparable. On: Torre de Montgó Quan: A les 19 h. Preu: 5 €.
Riba Market. Mercat Artesanal On: La Riba Quan: De les 19 a les 23.59 h.
LLANÇÀ
Sessió de contes a la Biblioplatja Les bruixes no em fan por. Una sessió dedicada al món de les bruixes que més que fer por ens fan riure. Històries divertides de moltes bruixes d’arreu del món. Sessió de contes a càrrec de la Meritxell Yanes. On: Biblioplatja del Port (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h.
CineMar Llançà: Presentació i projecció de la pel·lícula Aunque seamos islas de Cristina R. Paz. Amb la presència de la directora i d’Elvira Pujola (última faronera del cap de Creus). On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18 h.
Vespres de ball a Llançà amb Xavi de Roses On: Plaça Catalunya Quan: A les 19 h.
Ballada de Sardanes amb la Cobla Bisbal Jove On: Plaça Major Quan: A les 22 h.
🗓️ DIVENDRES 7 D'AGOST
L'ESCALA
Activitats al MAC-Empúries. On: Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries
- Visita romana teatralitzada. Una antiga habitant de l'Emporiae romana del segle I dC us acompanyarà a un viatge fascinant a través del temps, per explicar-vos com era la vida en aquesta ciutat fa dos mil anys. Quan: D'11 a 13 h. Preu: 6 € (no inclou el tiquet d’entrada al jaciment; cal comprar-lo abans) - Fins a 7 anys, gratuït.
- Capvespres romans. Us proposem una activitat de caràcter més històric i proper, ideal per evitar la calor de l'estiu i gaudir de la tranquil·litat del recinte a última hora del dia. Una guia caracteritzada us acompanyarà en un recorregut per Empúries a través del qual descobrireu els detalls, les anècdotes i els secrets de la vida quotidiana a les antigues ciutats grega i romana. Quan: De 20 a 22 h. Preu: 13 €. Infants de 0 a 7 anys gratuït. Inclou l'entrada al jaciment. Idioma: Català.
LLANÇÀ
Inauguració de l’exposició La Mar d’Amunt, d’Eladio R. Rueda On: Espai Beta (Casa de Cultura) Quan: A les 19 h. Del 7 d'agost al 7 de setembre.
Festa Pins i Volts On: Pineda del Port
- Dj Guatequedeluxe: Rock clàssic, punk, thrash metal Quan: De 19 a 21 h.
- Música electrònica variada, màkina, techno, Dj A-light and Garry’s Quan: De 21 a 1.00 h.
Mediterranean Guitar Festival Concert Camerata Venezia - 4 estacions de Vivaldi On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
🗓️ DISSABTE 8 D'AGOST
LLANÇÀ
Fira de la cervesa artesana On: Passeig Marítim Quan: Tot el dia
Tallers de postals d’estiu. Taller a càrrec de la Cia. La Sal d’Olot. En aquest taller cada nen i nena es farà la seva postal utilitzant tècniques mixtes. És un taller lúdic amb què es vol que els participants puguin experimentar amb l’estampació i jugar amb les paraules i les imatges. On: Biblioplatja del Port (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h. Es recomana fer inscripció prèvia el mateix dia!
Festa Jove. 3 Dj’s: Mstz, Project Sun i Makin Noize On: Esplanada carpa al costat del Parc de Bombers Quan: A partir de les 22 h.
EL PORT DE LA SELVA
Sortides en barca per la Mar d'Amunt On: Moll de la Timba Quan: A les 18 h. Preu: 22 € Preu infants: 17 € (de 4 a 8 anys) Menors de 4 anys: Gratuït
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Visites guiades al monestir, forn romà i font d’aigua Quan: A les 19 h. Preu: 3 €.
🗓️ DIUMENGE 9 D'AGOST
LLANÇÀ
Fira de la cervesa artesana On: Passeig Marítim Quan: Tot el dia.
Concert de Música per a Cobla amb la Cobla Ciutat de Girona. Director Jordi Piccorelli i presentadora Mercè Planas On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 22 h. Preu: 6 €. Venda d’entrades anticipades, a partir del 3 d’agost, a la Casa de Cultura.
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