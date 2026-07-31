Festes majors
La festa major d'estiu de Pedret i Marzà arriba amb sopar popular, música i la tradicional tomatada
La celebració, que s'allargarà durant tres dies, ofereix diversió per a tots els públics amb propostes gastronòmiques i d'oci
Pedret i Marzà es prepara per viure la seva festa major d'estiu, que se celebra del 31 de juliol al 2 d'agost, amb un cap de setmana d'activitats variades perquè tothom pugui participar i gaudir de l'ambient festiu del municipi. Enguany es presenta un programa ple d'activitats per a totes les edats amb la proposta de la tomatada com a acte estrella.
Durant tres dies, tant els veïns com els visitants podran gaudir de música, àpats populars, activitats tradicionals i també dels actes religiosos, entre l'oferta més tradicional de la festa.
Sopar popular
La celebració començarà el divendres, 31 de juliol, amb un sopar popular a les 21.00 hores, que inclourà amanida, olives, pa amb allioli, fideuada, meló i sangria. Les inscripcions es poden fer fins al 27 de juliol a l'Ajuntament del municipi. Més tard, a les 23.00 hores, tindrà lloc el ball amb el grup de versions L'Orquestra del Futuro i, tot seguit, hi haurà sessió de DJ Office per acabar la nit.
La programació continua el dissabte 1 d'agost. A les 11.30 hores, es farà la xeringada, seguida de la Festa de l'Escuma per fer gaudir els més petits de la festa. Més tard, l'activitat es reprendrà a les 18.00 hores amb la tradicional tomatada, una divertida batalla al campal de tomàquets, que continua essent l'acte estrella de les festes. La jornada acabarà a les 23.00 hores amb l'actuació de La Tomassa, que oferirà les seves versions habituals, i, després, una nova sessió amb DJ Office per als més joves.
Actes tradicionals
La festa major es clourà el diumenge 2 d'agost amb una missa solemne a les 11.00 hores, en honor al sant Esteve de Pedret, seguida d'un vermut popular per als assistents. Finalment, a les 20.00 hores, els assistents podran gaudir de l'actuació d'Havaneres amb Sons del Mediterrani, acompanyada de cremat popular.