Plans
Els millors plans del cap de setmana de l'1 i 2 d'agost a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca durant el cap de setmana
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 1 D'AGOST
AGULLANA
Visita i conversa oberta. Un recorregut per l’exposició Com pell d’aigua, amb l’artista Carles Torrent Pagès
- On: Baixos de l’Ajuntament
- Quan: A les 18 h.
16a Edició de PoemEstiu. Festival de poesia, amb Sawa Sawa
- On: Plaça Major
CADAQUÉS
Fira d'artistes i artesans
- On: Portdoguer
- Quan: Tot el dia.
CANTALLOPS
Festa Major
- Cervesa gratuïta fins a exhaurir existències On: Can Tomàs Quan: A les 12 h.
- Xeringada de colors On: Pista Quan: A les 12 h.
- Inflables d’aigua i normals On: Pista Quan: de 17 a 20 h.
- Ball de nit amb el Trio Costa Brava On: Societat Quan: A les 23 h.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Visita guiada TastaPatrimoni
- On: Oficina de Turisme Centre Històric
- Quan: A les 11 h.
Mercat de Nit
- On: Passeig Marítim Empuriabrava
- Quan: De 18 a 00 h.
10a Mugada
- On: Sortida Pavelló Municipal d’Esports
- Quan: A les 18.30 h.
Havaneres amb Aigua Clara
- On: Plaça dels Homes
- Quan: A les 20 h.
DARNIUS
Curset de sardanes
- On: Societat la Concòrdia
- Quan: A les 19 h.
Concert amb Apéritubes
- On: Societat la Concòrdia
- Quan: A les 20 h.
L'ESCALA
Ruta Víctor Català
- On: Clos del Pastor i cementiri mariner
- Quan: A les 10.30 h.
- Preu: 6 €.
Visita guiada.Empúries virtual, per submergir-se al passat de la ciutat grega i romana amb ulleres de realitat virtual.
- On: MAC-Empúries
- Quan: A les 11 h.
- Idioma: En català.
- Preu:12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment) - fins a 7 anys, gratuït
Rutes d'estiu 2026: Sant Martí d’Empúries
- On: Portal d'entrada medieval. Al costat del pàrquing de Sant Martí d'Empúries
- Quan: A les 19 h.
- Preu: 6 €.
Bibendum, visita amb tast de vins
- On: MAC-Empúries
- Quan: A les 20 h.
- Preu: 25 € per persona, inclou l’entrada al jaciment Places limitades
Festival Portblau. Actuació de Maria del Mar Bonet
- On: Mar d'en Manassa
- Quan: A les 21 h.
FIGUERES
Visita guiada. Ruta Dalí
- On: Oficina de turisme
- Quan: A les 18.30 h.
- Preu: 6 €.
FORTIÀ
Sopar i ball a càrrec de Gemma i Lluís
- On: Casa Fortià
- Quan: A les 20 h.
LLANÇÀ
XXVII Fira del Dibuix de Llançà
- On: Passeig Marítim
- Quan: Tot el dia.
LLERS
Concerts d’estiu amb Hop’s jazz quintet
- On: Castell de Llers
- Quan: A les 23 h.
- Preu: Entrada gratuïta amb consumició obligatòria.
NAVATA
Ball amb Andreu
- On: Sala de Sindicat
- Quan: A les 18 h.
PERALADA
Ruta històrica de la república a la dictadura
- On: Plaça Gran
- Quan: A les 10.30 h.
- Preu: Aportació econòmica voluntària.
40 Aniversari del Festival de Perelada. Dansa, Les quatre estacions, de Vivaldi
- On: Mirador del Castell
- Quan: A les 22 h.
PEDRET I MARZÀ
Festa Major
- La Xeringada Quan: A les 11.30 h
- Festa de l’escuma Quan: Tot seguit.
- La Tomatada Quan: A les 18 h.
- Concert amb Florida, grup de versions Quan: A les 23 h.
- Dj Office Quan: Tot seguit.
EL PORT DE LA SELVA
Espais medievals. Entre el poble i el monestir: visita guiada a Sant Creu i Sant Pere de Rodes
- Quan: A les 10 h.
Sortides en barca per la Mar d'Amunt
- On: Moll de la Timba
- Quan: A les 18 h.
- Preu: 22 € Preu infants: 17 € (de 4 a 8 anys) Menors de 4 anys: Gratuït
ROSES
Exposició en record i homenatge a M. Dolors Ponsí
- On: Sala Suf
- Quan: De 18 a 22 h. De l’1 al 7 d’agost.
Sons del Món. Village, food, drinks, music On: La Ciutadella
- Joan Masdeu Quan: A les 20 h.
- Radiocassette Night Quan: A la 1.30 h.
Sons del Món. Amb Gossos i Lax’n’Busto
- On: La Ciutadella
- Quan: A les 21.45 i 23.45 h.
- Preu: A partir de 40 €.
Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets
- On: Plaça de les Botxes
- Quan: A les 22 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Visites guiades al monestir, forn romà i font d’aigua
- Quan: A les 19 h.
- Preu: 3 €.
XI Nit d'estiu, amb les actuacions de Thorben, Mariona, Ecos del Fluvià, Sant Michael Band i 012
- On: Claustre del monestir
- Quan: A les 21.30 h.
SANT PERE PESCADOR
Havaneres amb Les Anxovetes
- On: Club Nàutic
- Quan: A les 22 h.
LA SELVA DE MAR
Festa Major
- Rock per Xics On: Escenari de la Plaça Quan: A les 19 h.
- Havaneres i cremat amb el Grup Ultramar On: Al Safareig Quan: A les 22 h.
VILADAMAT
Festa Major
- Festa de l’escuma i inflables On: Plaça de l’Església Quan: A les 17 h.
- Animació infantil amb La Dona del Sac Quan: A les 18.30 h.
- Concerts amb Ginestà, Cactus, Pelukas i PDIvanote On: Ateneu Sebastià Salellas Quan: A les 23.30 h.
VILANOVA DE LA MUGA
Ruta històrica de la república a la dictadura On: La Sala Quan: A les 18 h. Preu: Aportació econòmica voluntària.
Festa de l'escuma de colors On: Plaça Major Quan: A les 18.30 h.
Havaneres amb el Grup Badia de Roses On: Terrassa de la Sala Quan: A les 21 h.
🗓️ DIUMENGE 2 D'AGOST
CANTALLOPS
Festa Major
- Cercavila amb la cobla On: Ajuntament Quan: A les 10.45 h.
- Ofici solemne amb l’acompanyament de la cobla On: A l’església Quan: A les 11 h.
- Quatre sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça Major Quan: A les 12.30 h.
- Audició de sardanes amb la cobla Cervianenca On: Societat Quan: A les 18.30 h.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Artesania de Castelló d’Empúries
- On: Plaça Joan Alsina
- Quan: De 9 a 14 h.
Mercat de Nit
- On: Passeig Marítim Empuriabrava
- Quan: De 18 a 00 h.
Empuriabrava Party. Festa de l’escuma
- On: Passeig Marítim Empuriabrava
- Quan: De 18 a 20.30 h.
Foam Party
- On: Passeig Marítim Empuriabrava
- Quan: A partir de 21 h.
PEDRET I MARZÀ
Festa Major
- Missa solemne On: Església Sant Esteve de Pedret Quan: A les 11 h.
- Vermut popular Quan: Tot seguit.
- Havaneres amb Sons del Mediterrani, acompanyat de cremat Quan: A les 20 h.
PERALADA
40 Aniversari del Festival de Perelada. Dansa, Les quatre estacions, de Vivaldi
- On: Mirador del Castell
- Quan: A les 22 h.
PORTBOU
Fira d’Artesania Portbou
- Quan: Tot el dia.
EL PORT DE LA SELVA
Festa x Xics. Disco animació infantil
- On: Escenari del Passeig
- Quan: A les 19 h.
LA SELVA DE MAR
Festa Major
- A ballar! amb Bertu Clima Quan: A les 21.30 h.
- Dinastia Z Quan: A les 23.30 h.
- Pelukas Quan: A la 1.30 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Visites guiades al monestir, forn romà i font d’aigua
- Quan: A les 19 h
- Preu: 3 €.
VILADAMAT
Festa Major
- Sardanes amb La Principal de Banyoles On: Plaça de l’Església Quan: A les 18 h.
- Ball amb Old Guitars Band Quan: A les 20 h.
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