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Els millors plans del cap de setmana de l'1 i 2 d'agost a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca durant el cap de setmana

Les Anxovetes actuaran a Sant Pere Pescador.

Les Anxovetes actuaran a Sant Pere Pescador. / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DISSABTE 1 D'AGOST

AGULLANA

Visita i conversa oberta. Un recorregut per l’exposició Com pell d’aigua, amb l’artista Carles Torrent Pagès

  • On: Baixos de l’Ajuntament
  • Quan: A les 18 h.

16a Edició de PoemEstiu. Festival de poesia, amb Sawa Sawa

  • On: Plaça Major

CADAQUÉS

Fira d'artistes i artesans

  • On: Portdoguer
  • Quan: Tot el dia.

CANTALLOPS

Festa Major

  • Cervesa gratuïta fins a exhaurir existències On: Can Tomàs Quan: A les 12 h.
  • Xeringada de colors On: Pista Quan: A les 12 h.
  • Inflables d’aigua i normals On: Pista Quan: de 17 a 20 h.
  • Ball de nit amb el Trio Costa Brava On: Societat Quan: A les 23 h.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Visita guiada TastaPatrimoni 

  • On: Oficina de Turisme Centre Històric
  • Quan: A les 11 h.

Mercat de Nit

  • On: Passeig Marítim Empuriabrava
  • Quan: De 18 a 00 h.

10a Mugada

  • On: Sortida Pavelló Municipal d’Esports
  • Quan: A les 18.30 h.

Havaneres amb Aigua Clara

  • On: Plaça dels Homes
  • Quan: A les 20 h.

DARNIUS

Curset de sardanes

  • On: Societat la Concòrdia
  • Quan: A les 19 h.

Concert amb Apéritubes

  • On: Societat la Concòrdia
  • Quan: A les 20 h.

L'ESCALA

Ruta Víctor Català

  • On: Clos del Pastor i cementiri mariner
  • Quan: A les 10.30 h.
  • Preu: 6 €.

Visita guiada.Empúries virtual, per submergir-se al passat de la ciutat grega i romana amb ulleres de realitat virtual.

  • On: MAC-Empúries
  • Quan: A les 11 h.
  • Idioma: En català.
  • Preu:12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment) - fins a 7 anys, gratuït

Rutes d'estiu 2026: Sant Martí d’Empúries

  • On: Portal d'entrada medieval. Al costat del pàrquing de Sant Martí d'Empúries
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu: 6 €.

Bibendum, visita amb tast de vins

  • On: MAC-Empúries
  • Quan: A les 20 h.
  • Preu: 25 € per persona, inclou l’entrada al jaciment Places limitades

Festival Portblau. Actuació de Maria del Mar Bonet

  • On: Mar d'en Manassa
  • Quan: A les 21 h.

FIGUERES

Visita guiada. Ruta Dalí

  • On: Oficina de turisme
  • Quan: A les 18.30 h.
  • Preu: 6 €.

FORTIÀ

Sopar i ball a càrrec de Gemma i Lluís

  • On: Casa Fortià
  • Quan: A les 20 h.

LLANÇÀ

XXVII Fira del Dibuix de Llançà

  • On: Passeig Marítim
  • Quan: Tot el dia.

LLERS

Concerts d’estiu amb Hop’s jazz quintet

  • On: Castell de Llers
  • Quan: A les 23 h.
  • Preu: Entrada gratuïta amb consumició obligatòria.

NAVATA

Ball amb Andreu

  • On: Sala de Sindicat
  • Quan: A les 18 h.

PERALADA

Ruta històrica de la república a la dictadura

  • On: Plaça Gran
  • Quan: A les 10.30 h.
  • Preu: Aportació econòmica voluntària.

40 Aniversari del Festival de Perelada. Dansa, Les quatre estacions, de Vivaldi

  • On: Mirador del Castell
  • Quan: A les 22 h.

PEDRET I MARZÀ

Festa Major

  • La Xeringada Quan: A les 11.30 h
  • Festa de l’escuma Quan: Tot seguit.
  • La Tomatada Quan: A les 18 h.
  • Concert amb Florida, grup de versions Quan: A les 23 h.
  • Dj Office Quan: Tot seguit.

EL PORT DE LA SELVA

Espais medievals. Entre el poble i el monestir: visita guiada a Sant Creu i Sant Pere de Rodes

  • Quan: A les 10 h.

Sortides en barca per la Mar d'Amunt

  • On: Moll de la Timba
  • Quan: A les 18 h.
  • Preu: 22 € Preu infants: 17 € (de 4 a 8 anys) Menors de 4 anys: Gratuït

ROSES

Exposició en record i homenatge a M. Dolors Ponsí

  • On: Sala Suf
  • Quan: De 18 a 22 h. De l’1 al 7 d’agost.

Sons del Món. Village, food, drinks, music On: La Ciutadella

  • Joan Masdeu Quan: A les 20 h.
  • Radiocassette Night Quan: A la 1.30 h.

Sons del Món. Amb Gossos i Lax’n’Busto

  • On: La Ciutadella
  • Quan: A les 21.45 i 23.45 h.
  • Preu: A partir de 40 €.

Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets

  • On: Plaça de les Botxes
  • Quan: A les 22 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Visites guiades al monestir, forn romà i font d’aigua

  • Quan: A les 19 h.
  • Preu: 3 €.

XI Nit d'estiu, amb les actuacions de Thorben, Mariona, Ecos del Fluvià, Sant Michael Band i 012

  • On: Claustre del monestir
  • Quan: A les 21.30 h.

SANT PERE PESCADOR

Havaneres amb Les Anxovetes

  • On: Club Nàutic
  • Quan: A les 22 h.

LA SELVA DE MAR

Festa Major

  • Rock per Xics On: Escenari de la Plaça Quan: A les 19 h.
  • Havaneres i cremat amb el Grup Ultramar On: Al Safareig Quan: A les 22 h.

VILADAMAT

Festa Major

  • Festa de l’escuma i inflables On: Plaça de l’Església Quan: A les 17 h.
  • Animació infantil amb La Dona del Sac Quan: A les 18.30 h.
  • Concerts amb Ginestà, Cactus, Pelukas i PDIvanote On: Ateneu Sebastià Salellas Quan: A les 23.30 h.

VILANOVA DE LA MUGA

Ruta històrica de la república a la dictadura On: La Sala Quan: A les 18 h. Preu: Aportació econòmica voluntària.

Festa de l'escuma de colors On: Plaça Major Quan: A les 18.30 h.

Havaneres amb el Grup Badia de Roses On: Terrassa de la Sala Quan: A les 21 h.

🗓️ DIUMENGE 2 D'AGOST

CANTALLOPS

Festa Major

  • Cercavila amb la cobla On: Ajuntament Quan: A les 10.45 h.
  • Ofici solemne amb l’acompanyament de la cobla On: A l’església Quan: A les 11 h.
  • Quatre sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça Major Quan: A les 12.30 h.
  • Audició de sardanes amb la cobla Cervianenca On: Societat Quan: A les 18.30 h.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Artesania de Castelló d’Empúries  

  • On: Plaça Joan Alsina
  • Quan: De 9 a 14 h.

Mercat de Nit

  • On: Passeig Marítim Empuriabrava
  • Quan: De 18 a 00 h.

Empuriabrava Party. Festa de l’escuma

  • On: Passeig Marítim Empuriabrava
  • Quan: De 18 a 20.30 h.

Foam Party

  • On: Passeig Marítim Empuriabrava
  • Quan: A partir de 21 h. 

PEDRET I MARZÀ

Festa Major

  • Missa solemne On: Església Sant Esteve de Pedret Quan: A les 11 h.
  • Vermut popular Quan: Tot seguit.
  • Havaneres amb Sons del Mediterrani, acompanyat de cremat Quan: A les 20 h.

PERALADA

40 Aniversari del Festival de Perelada. Dansa, Les quatre estacions, de Vivaldi

  • On: Mirador del Castell
  • Quan: A les 22 h.

PORTBOU

Fira d’Artesania Portbou

  • Quan: Tot el dia.

EL PORT DE LA SELVA

Festa x Xics. Disco animació infantil

  • On: Escenari del Passeig
  • Quan: A les 19 h.

LA SELVA DE MAR

Festa Major

  • A ballar! amb Bertu Clima Quan: A les 21.30 h.
  • Dinastia Z Quan: A les 23.30 h.
  • Pelukas Quan: A la 1.30 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Visites guiades al monestir, forn romà i font d’aigua

  • Quan: A les 19 h
  • Preu: 3 €.

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VILADAMAT

Festa Major

  • Sardanes amb La Principal de Banyoles On: Plaça de l’Església Quan: A les 18 h.
  • Ball amb Old Guitars Band Quan: A les 20 h.

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