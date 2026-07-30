Festa Major
Cultura popular, molta música i el Contrapàs a la festa de Viladamat
Tornarà el Ball del Contrapàs, una dansa tradicional recuperada l’any passat després de més de cent anys sense ballar-se al municipi
El poble de Viladamat celebrarà la seva Festa Major, del dijous 30 de juliol al diumenge 2 d’agost, amb una programació de quatre dies la qual combinarà música, cultura popular i activitats per a totes les edats. L’Associació Juvenil Sant Felius, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladamat i les entitats del municipi, ha preparat una festa que manté l’aposta per unir tradició i innovació amb una programació oberta a tot el poble i, també, a la comarca altempordanesa.
La Festa Major arrencarà aquest dijous, a la plaça de l’Església, amb el txupinassu, el sopar popular i la benvinguda a la gent de Berriatua, que és el poble agermanat amb Viladamat. Per a aquest sopar popular, que començarà a les nou del vespre, caldrà portar plats, gots i coberts, mentre que se serviran botifarra, pa amb tomata, vi, aigua i postres. Els tiquets, al preu de 10 euros, es poden comprar a la Carnisseria Planas i a la Fleca Avi Joan —inclou el mocador per a ballar el Contrapàs.
La jornada de dijous continuarà amb un dels moments més esperats de la festa, el Ball del Contrapàs. Aquesta dansa tradicional va ser recuperada l’any passat després de més de cent anys sense ballar-se al municipi i, enguany, tornarà a omplir la plaça de l’Església com un dels grans símbols de la recuperació del patrimoni cultural de Viladamat. La nit es tancarà amb l’actuació de Coi els Montgrons.
Divendres començarà amb la tradicional Trobada Gegantera al local social. A la nit, l’Ateneu Popular Sebastià Salellas acollirà la primera gran jornada musical de la Festa Major amb les actuacions de Llengua Morta, Miquel del Roig i PD Calamitat.
Activitats familiars
La programació de la Festa Major continuarà dissabte amb activitats familiars a la plaça del poble, amb la Festa de l’Escuma i l’espectacle infantil de La Dona del Sac. A la nit, arribarà una de les apostes més destacades d’aquesta edició, com són els concerts, que tindran lloc a l’Ateneu Popular Sebastià Salellas, amb Ginestà, Cactus, Pelukass i PD Ivanote.
Aquesta Festa Major es clourà diumenge amb una jornada dedicada a la música tradicional i al ball. La plaça de l’Església acollirà una audició de sardanes amb La Principal de Banyoles i, posteriorment, el ball de fi de festa amb Old Guitars Band.
Des de l’organització de la Festa Major de Viladamat, es convida tota la ciutadania del municipi i els visitants de l’Alt Empordà a participar en una Festa Major que, any rere any, continua consolidant-se com una cita destacada de l’estiu a la comarca, gràcies a una programació que combina concerts, cultura popular, activitats familiars i la implicació del teixit associatiu del municipi.
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