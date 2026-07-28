Oci
Programació de cinemes del 29 al 30 de juliol a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres i Roses
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🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY ★★★
- País. Estats Units. 2026. Acció. Fantàstic. 144 minuts. Direcció: Destin Cretton Guió: Chris McKenna, Erik Sommers, Justin Kuritzkes Intèrprets: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink Sinopsi: Han passat quatre anys des dels esdeveniments de No Way Home, i Peter Parker ara és un adult que viu completament sol, ha desaparegut voluntàriament de les vides i els records dels qui estima. Combatent el crim en una Nova York que ja no coneix el seu nom, s'ha dedicat completament a protegir la seva ciutat —un Spider-Man a temps complet—, però a mesura que augmenten les exigències sobre ell, la pressió desencadena una evolució física que amenaça la seva existència, alhora que un estrany nou patró de crims dona lloc a una de les amenaces més poderoses.
- Cinemes Figueres. De dimecres 29 a divendres 31, a les 18.00 i 21.00 h. De dimecres 29 a divendres 31, Atmos, a les 17.15 i 20.15 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 29 a divendres 31, a les 18.10, 20.30 i 21.30 h. Dissabte 1, a les 16.05, 19.00, 20.30 i 22.00 h. Diumenge 2, a les 16.05, 19.00, 20.30 h. De dilluns 3 a dimecres 5, a les 18.10, 20.30 i 21.30 h. Dijous 6, a les 18.10 i 21.30. VOSE, a les20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
TRES DE MÁS ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia familiar. 98 minuts. Direcció: Mar Olid Guió: Efrén Tarifa, Almudena Vázquez Intèrprets: Salva Reina, Kira Miró, Luna Fulgencio, Ian Cortegoso, Adriana Bidae Sinopsi: Julia i Ernesto ho tenen tot: una relació envejable, carreres d'èxit i, sobretot, una vida ideal sense fills. Tot i això, un dia desperten i es troben amb tres nens que insisteixen a dir-los mare i pare. La seva vida perfecta s'ha esfumat. De la nit al dia hauran d'aprendre a ser pares mentre intenten descobrir d'on han sortit aquests nens i com se'n poden alliberar.
- Cinemes Figueres. De dimecres 29 a divendres 31, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 29 a divendres 31, a les 18.20, 20.00 i 22.00 h.
LA ODISEA ★★★
- País. Regne Unit. 2026. Aventures. Antiga Grècia. Mitologia. 172 minuts. Guió i direcció: Christopher Nolan Intèrprets: Matt Damon, Rom Holland, Anne Hathaway Sinopsi: Epopeia mitològica que segueix la història d'Odisseu i el seu llarg viatge a casa, de deu anys de durada, després de la guerra de Troia.
- Cinemes Figueres. Dimecres 29, VOSE, a les 20.00 h. Dimecres 29 i dijous 30, a les 17.30, 20.00 i 21.00 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 29 a divendres 31, a les 18.00, 20.20 i 21.20 h. Dissabte 1, a les 16.00, 19.10, 20.20 i 22.20 h. Diumenge 2, a les 16.00, 19.15 i 20.20 h. De dilluns 3 a dijous 6, a les 18.00, 20.20 i 21.20 h.
POSESIÓN INFERNAL ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Posesions. 110 minuts. Direcció: Sébastien Vanicek Guió: Sébastien Vanicek, Florent Bernard Intèrprets: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan Sinopsi: Després de la mort del seu marit, una dona busca consol amb la seva família a la seva aïllada casa familiar. Però quan, un darrere l'altre, comencen a quedar posseïts, la reunió es converteix en un retrobament familiar tret directament de l'infern. Aleshores descobreix que els vots que va fer en vida... segueixen sent vinculants fins i tot després de la mort.
- Cinemes Figueres. Dimecres 29 i dijous 30, a les 17.45 h.
VAIANA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Aventures marines. 115 minuts. Direcció: Thomas Kail Guió: Jared Bush, Dana Ledoux Miller Intèrprets: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson Sinopsi: Vaiana (Catherine Lagaʻaia) respon a la crida de l'oceà i, per primera vegada, viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui amb el semidéu Maui (Dwayne Johnson) en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
- Cinemes Figueres. De dimecres 29 a divendres 31, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 29 a divendres 31, a les 18.00 h.
MINIONS & MONSTERS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 90 minuts. Direcció: Pierre Coffin Guió: Brian Lynch Sinopsi: La història de com els Minions van conquerir Hollywood, es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van desfermar monstres al món i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear.
- Cinemes Figueres. Dimecres 29 i dijous 30, a les 17.45, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De dimecres 29 a divendres 31, a les 18.20 h.
TOY STORY 5 ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 102 minuts. Direcció: Andrew Stanton Guió: Andrew Stanton, Mc Kenna Harris Sinopsi: Les joguines han tornat. Aquesta vegada, Buzz Lightyear, Woody, Jessie i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilypad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual l'hora de jugar?
- Cinemes Figueres. Dimecres 29, a les 17.30 h. Dijous 30 i divendres 31, a les 17.30 i 19.50 h.
OBSESIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Terror. Thriller psicològic 100 minuts. Guió i direcció: Curry Barker Intèrprets: Michael Johnson, Inde Navarrete Sinopsi: L'anhel romàntic desesperat d'un noi pel seu amor platònic de tota la vida desencadena un sinistre encanteri: Niki es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra de Bear. Una fantasia aparentment inofensiva que esdevindrà un pertorbador malson. Potent metàfora sobre la cosificació de les relacions romàntiques i dels límits a què estem disposats a arribar moguts pel desig de ser correspostos.
- Cinemes Figueres. Dijous 30, a les 21.50 h.
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