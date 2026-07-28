Festes
Havaneres, música i tradició a la festa de Mollet de Peralada
La festa major se celebrarà entre el divendres 31 de juliol i el diumenge 2 d'agost
Mollet de Peralada celebrarà la seva Festa Major des del 31 de juliol fins al 2 d’agost amb una programació que combinarà música, activitats infantils, propostes populars i actes tradicionals. Les activitats es repartiran al llarg de tres dies i tindran com a escenaris, entre altres espais, el carrer Figueres i el Centre Cívic.
La festa començarà el 31 de juliol a les deu de la nit, amb una cantada d’havaneres a càrrec de Cel Rogent. Tot seguit, s’oferirà cremat per a tots els espectadors, que podran gaudir així d’una nit d’havaneres de la manera més tradicional.
L’endemà, l’1 d’agost, la programació es reprendrà amb una tarda plena d’activitats per al públic infantil. A partir de les cinc de la tarda hi haurà inflables al carrer Figueres. A les set del vespre, el mateix espai acollirà una festa de l’escuma.
La jornada continuarà a dos quarts de dotze de la nit amb una festa amenitzada pel grup 7 de Copes -una formació jove que oferirà versions de cançons conegudes per tothom- i, tot seguit, actuarà el DJ Send, amb el qual es clourà la nit de música a Mollet de Peralada.
El programa del diumenge 2 d’agost començarà a les dotze del migdia amb la tradicional missa. A dos quarts de dues del migdia se celebrarà el vermut de Festa Major al Centre Cívic. Durant aquesta jornada també hi haurà inflables al carrer Figueres, amb dues sessions previstes, a les dotze del migdia i a les cinc de la tarda.
Ja a la tarda, a dos quarts de set, tindrà lloc una ballada de sardanes amb la Cobla Genisenca. A les set, la programació continuarà amb una activitat de paintball que omplirà de competitivitat els carrers del poble. Finalment, la Festa Major de Mollet de Peralada es tancarà a les vuit del vespre amb un ball popular a càrrec del grup Sharazan.
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