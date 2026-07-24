Oci
Programació de cinemes del 24 al 28 de juliol a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres i Roses
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🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
TRES DE MÁS ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia familiar. 98 minuts. Direcció: Mar Olid Guió: Efrén Tarifa, Almudena Vázquez Intèrprets: Salva Reina, Kira Miró, Luna Fulgencio, Ian Cortegoso, Adriana Bidae Sinopsi: Julia i Ernesto ho tenen tot: una relació envejable, carreres d'èxit i, sobretot, una vida ideal sense fills. Tot i això, un dia desperten i es troben amb tres nens que insisteixen a dir-los mare i pare. La seva vida perfecta s'ha esfumat. De la nit al dia hauran d'aprendre a ser pares mentre intenten descobrir d'on han sortit aquests nens i com se'n poden alliberar.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 24, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 25, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 26, a les 16.05, 18.20, 20.30 h. Dilluns 27 a dimarts 28, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
MOTOR CITY ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Thriller. Acció. 103 minuts. Direcció: Potsy Ponciroli Guió: Chad St. John Intèrprets: Alan Ritchson, Shailene Woodley Sinopsi: Al Detroit dels anys 70, el romàntic de classe treballadora John Miller és incriminat per un despietat gàngster després d'enamorar-se de la seva xicota. Després de passar anys a la presó, torna amb una única missió: venjar-se.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.40, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 24, a les 20.30 i 22.35 h. Dissabte 25, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 26, a les 18.20 i 20.30 h. Dilluns 27 i dimarts 28, a les 20.30 i 22.35 h.
LA ODISEA ★★★
- País. Regne Unit. 2026. Aventures. Antiga Grècia. Mitologia. 172 minuts. Guió i direcció: Christopher Nolan Intèrprets: Matt Damon, Rom Holland, Anne Hathaway Sinopsi: Epopeia mitològica que segueix la història d'Odisseu i el seu llarg viatge a casa, de deu anys de durada, després de la guerra de Troia.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 20.00 i 21.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.30, 17.30, 19.45 i 20.45 h.
- Cinemes Roses. Divendres 24, a les 18.00, 20.20 i 21.20 h. Dissabte 25, a les 16.00, 19.10, 20.20 i 22.20 h. Diumenge 26, a les 16.00, 19.15 i 20.20 h. Dilluns 27 i dimarts 28, a les 18.00, 20.20 i 21.20 h.
POSESIÓN INFERNAL ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Posesions. 110 minuts. Direcció: Sébastien Vanicek Guió: Sébastien Vanicek, Florent Bernard Intèrprets: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan Sinopsi: Després de la mort del seu marit, una dona busca consol amb la seva família a la seva aïllada casa familiar. Però quan, un darrere l'altre, comencen a quedar posseïts, la reunió es converteix en un retrobament familiar tret directament de l'infern. Aleshores descobreix que els vots que va fer en vida... segueixen sent vinculants fins i tot després de la mort.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.40 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.30, 17.40, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 24 i dissabte 25, a les 22.35 h. Diumenge 26, a les 20.30 h. Dilluns 27 i dimarts 28, a les 22.35 h
VAIANA ★★★
- País. Estats Units. 2026. Aventures marines. 115 minuts. Direcció: Thomas Kail Guió: Jared Bush, Dana Ledoux Miller Intèrprets: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson Sinopsi: Vaiana (Catherine Lagaʻaia) respon a la crida de l'oceà i, per primera vegada, viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui amb el semidéu Maui (Dwayne Johnson) en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.30, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 24, a les 18.00 i 20.20 h. Dissabte 25, a les 16.00, 18.15 i 20.30 h. Diumenge 26, a les 16.00 i 18.15 h. Dilluns 27 i dimarts 28, a les 18.00 i 20.20 h.
MINIONS & MONSTERS ★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 90 minuts. Direcció: Pierre Coffin Guió: Brian Lynch Sinopsi: La història de com els Minions van conquerir Hollywood, es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van desfermar monstres al món i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 20.00 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.45, 17.45, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 24, a les 18.20 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 16.05 i 18.20 h. Dilluns 27 i dimarts 28, a les 18.20 h.
TOY STORY 5 ★★★★
- País. Estats Units. 2026. Animació. Aventures. 102 minuts. Direcció: Andrew Stanton Guió: Andrew Stanton, Mc Kenna Harris Sinopsi: Les joguines han tornat. Aquesta vegada, Buzz Lightyear, Woody, Jessie i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilypad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual l'hora de jugar?
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.50 i 19.50 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.15 i 17.40 h.
- Cinemes Roses. Divendres 24, a les 18.20 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 16.05 h. Dilluns 27 i dimarts 28, a les 18.20 h.
OBSESIÓN ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Terror. Thriller psicològic 100 minuts. Guió i direcció: Curry Barker Intèrprets: Michael Johnson, Inde Navarrete Sinopsi: L'anhel romàntic desesperat d'un noi pel seu amor platònic de tota la vida desencadena un sinistre encanteri: Niki es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra de Bear. Una fantasia aparentment inofensiva que esdevindrà un pertorbador malson. Potent metàfora sobre la cosificació de les relacions romàntiques i dels límits a què estem disposats a arribar moguts pel desig de ser correspostos.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte 25 i diumenge 26, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
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