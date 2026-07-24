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Activitats del cap de setmana del 25 i 26 de juliol a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 25 DE JULIOL
L’ARMENTERA
Festa Major.
- Simultànies d’escacs On: Plaça Catalunya Quan: A les 12 h.
- Inflables aquàtics On: Pista Poliesportiva Quan: A les 16 h.
- Laser tag On: Zona Skate Park Quan: De 16 a 20 h.
- Animació infantil amb Filomena On: Pista Poliesportiva Quan: A les 18 h.
- Correbars On: Pista Poliesportiva Quan: A les 21 h.
- Música en directe On: Pista Poliesportiva Quan: A les 21 h.
COLERA
Sortida mar i muntanya. Colera-Portbou caminant i Portbou-Colera remant amb Club Rem Colera. On: Punt de trobada al port. Quan: A les 19 h.
Parlem de ràdio amb colera Ràdio i diversos convidats On: Al Trull Quan: A les 19 h.
ESPOLLA
Festa Major. Mercat de les puces On: Plaça Sant Jaume Quan: A partir de les 11 h.
XXVII Trobada Gegantera On: Pista Poliesportiva Quan: A les 18 h.
Concert amb James Band i Anna Gisbert DJ On: Pista Poliesportiva Quan: A les 23.30 h.
FIGUERES
Celebració del 15è aniversari d’A Mossegades. Diverses activitats On: Plaça Josep Pla Quan: A partir de les 19 h.
LLANÇÀ
Tallers a la Biblioplatja Taller d’estampació de monstres. És un taller lúdic amb què es vol que els participants puguin experimentar amb l’estampació i jugar amb les paraules i les imatges. Taller a càrrec de la Cia La Sal d’Olot. On: Biblioplatja del Port (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h. Preu: Gratuït.
Estrena del documental La Bíblia de Sant Pere, realitzat per Jaume Simón. Una producció audiovisual que submergeix l’espectador en l’origen místic i el poder polític d’un dels monestirs més emblemàtics de Catalunya, alhora que ens desxifra els enigmes escrits entre els murs del “Gegant de Pedra” de la serra de Rodes. On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18 h.
2n Torneig de futbol nocturn On: Camp de futbol 7 Quan: A les 18 h. Edat: +16 any
Art & Shopping Night On: Passeig Marítim Quan: De 21 a 00.00 h.
PERALADA
Festa de Sant Nazari de les Olives. Missa i, seguidament, vermut On: Capella de Sant Nazari de les Olives Quan: A les 12 h.
Festival Perelada
- Bryn Terfel, recital líric. Hannah Stone, arpa, i Annabel Thwaite, piano On: Església del Carme Quan: A les 19 h.
- Estètica i massacre, òpera On: Mirador Castell Quan: A les 22.30 h.
PORTBOU
Festa Major. La Gran Nit
- Inflables On: Rambla de Catalunya Quan: Tot el dia
- Ofici solemne de Sant Jaume (missa cantada) On: Església de Santa Maria de Portbou Quan: A les 11 h.
- Concert de Festa Major de la Coral Veus de Portbou Quan: Tot seguit
- Festa de l'escuma amb els bombers voluntaris de Portbou On: Platja Gran Quan: A les 17 h.
- Cursa de Festa Major amb el Club Excursionista de Portbou. Inscripcions in situ. On: Sortida des de la Rambla de Catalunya Quan: A les 19 h.
- Ball de versions amb Les Gamberres On: Barraques de pescadors Quan: A les 23.30 h.
- Sessió amb DJ Rubén Rider On: Barraques de pescadors Quan: Tot seguit.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Visites guiades. Descobreix el seu patrimoni: monestir benedictí, forn romà, font d’aigua Quan: A les 19 h. Preu: 3 €. No cal inscripció.
SANT PERE PESCADOR
Concert amb Merkado Negro, amb Pity, percussió; Lluís Riera, baix; Tote, guitarra i veu, i Norfeu, guitarra i veu. Versions dels grans grups de flamenc- fusió On: Plaça Catalunya Quan: A les 22 h.
SIURANA
Fast Empordà. Espectacle de dansa Caos On: Pista de bàsquet Quan: A les 22 h.
VILANOVA DE LA MUGA
Festa de l'escuma de colors On: Plaça Major Quan: A les 18.30 h.
VILAJUÏGA
Festa Major. Birrajuïga amb concerts de Mon DJ, Tutú-Keké i DJ Lia Jensen Quan: A les 18 h.
🗓️ DIUMENGE 26 DE JULIOL
L’ARMENTERA
Festa Major. Havaneres amb Aigua Clara On: Pista Poliesportiva Quan: A les 18 h.
ESPOLLA
Festa Major.
- Ofici solemne On: Església de Sant Jaume Quan: A les 11 h.
- Vermut On: Pati del Celler Quan: A partir de les 12 h.
- Sardanes amb la Cobla Cervianenca i ball amb el Cafè Trio On: Pista Poliesportiva Quan: A les 18.30 h.
ORDIS
Fast Empordà. Espectacle de circ Latas On: Pista Poliesportiva Quan: A les 20 h.
PERALADA
Festival Perelada. Diario de una madre, cicle de cançons On: Església del Carme Quan: A les 20 h.
PORTBOU
Festa Major. El foc es fon al mar
- 3r Open Internacional d'Escacs de Festa Major On: Rambla de Catalunya Quan: A les 10 h.
- Sardanes amb la cobla Rossinyolets On: Rambla de Catalunya Quan: A les 12 h.
- Campionat de botifarra amb la col·laboració del Restaurant Andrés On: Plaça Pompeu Fabra Quan: A les 16 h.
- Correfoc amb els Diables de l'Albera On: Sortida des de l'Ajuntament Quan: A les 22 h.
- Espectacle pirotècnic (si el temps ho permet) Quan: Tot seguit
EL PORT DE LA SELVA
Diumenges al passeig: Eslabón Perdido, rock i pop en viu On: Escenari del passeig Quan: A les 22 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Visites guiades. Descobreix el seu patrimoni: monestir benedictí, forn romà, font d’aigua Quan: A les 19 h. Preu: 3 €. No cal inscripció.
VILAJUÏGA
Festa Major.
- Sardanes amb la cobla L’Arbucienca On: Carrer Sant Sebastià Quan: A les 19 h.
- Concert amb el grup musical Pa d’Àngel On: Carrer Sant Sebastià Quan: A les 22 h.
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