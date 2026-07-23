Festa Major
L’Armentera farà un torneig de vòlei platja per la Festa Major
La festa en honor a Santa Cristina tindrà els carrers del poble com a escenari del 23 al 26 de juliol
"L’Armentera ja torna a estar de Festa Major, i només amb vosaltres pot arribar a ser de les més grans de la comarca!", comença dient la Comissió de Festes fluvianenca a la revista de la Festa Major, que se celebrarà del 23 al 26 de juliol en honor a Santa Cristina. Per a la Comissió, "és el moment de tenyir el poble de vermell i de fer bategar el poble com mai!". Fa mesos que treballen amb empenta, energia i ganes perquè aquests dies siguin especials. "Celebrem que cada any noves fornades de joves s’uneixen a formar part de l’organització de la Festa Major i ens omple d’orgull que ens hi vulguin acompanyar per ajudar-nos a fer-ho créixer encara més", confessen. Un any més, animen a participar al concurs d’engalanar els balcons del poble i els 3 primers classificats guanyaran un àpat per a dues persones als restaurants del poble.
La Festa Major començarà dijous al vespre amb un sopar popular amenitzat per en Cesc Sansalvador, ja que la regidora de Festes, Elvira Fàbrega, assegura que "seguim apostant pels artistes locals". Arran d’una proposta dels pressupostos participatius d’enguany, l’Ajuntament ha creat una pista de volei platja i en el dia gran, que serà divendres (17h), hi haurà un torneig. També comptaran amb l’ofici solemne, concert de sardanes, a la plaça Catalunya, el Correfoc, amb els Diables Rojos i els Cremats de la Múnia, i la nit jove.
El Correbars tindrà lloc dissabte, amb la sortida des de la pista poliesportiva, a les nou del vespre. Durant tot el recorregut, la Batucada Tambòrian’s i la Xaranga Buidant la Bota convertiran cada parada en una petita festa.
Clourà fa Festa Major d’enguany, diumenge al vespre, l’agrupació Aigua Clara, un grup d’entusiastes empordanesos amb la il·lusió d’aportar al món de l’havanera noves cançons, la nova havanera, juntament amb una selecció de cançons imperdibles de la cançó catalana més popular per fer participar el públic al compàs de 2x4, propi de la identitat d’aquesta terra.
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