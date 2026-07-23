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Agenda del 27 de juliol al 2 d'agost a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Empuriabrava zumba estiu.

Empuriabrava zumba estiu. / EMPORDÀ

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Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 27 DE JULIOL

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava

  • Ioga Quan: A les 7.30 h.
  • Zumba Quan: A les 10.30 h.

Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.

Visita guiada Les Empremtes del comtat On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 19 h.

L'ESCALA

Ioga a la platja On: La Punta Quan: A les 7.30 h.

Demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 h.

Cercavila amb BatuScala fins a la plaça de la Rosa On: Plaça de l'Univers Quan: A les 21 h.

ESPOLLA

Festa Major. Presentació del llibre Cròniques de Napoleó a l'exili, a càrrec de l'autor, Joan Vergés Pineda On: El Sindicat Quan: A les 20 h.

FORTIÀ

Ball amb Sergi Blanco On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

LLANÇÀ

Donació de sang On: Can Marly Quan: De 16 a 2 1 h.

Taller per crear polseres personalitzades On: Espai Jove Quan: A les 18 h.

EL PORT DE LA SELVA

Mediterranean Guitar Festival. Actuació de Ángel Jesús López On: Església de la Mare de Deu de les Neus Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.

ROSES

Tarda de puzles per a mainada a partir de 4 anys On: a la biblioteca Quan: A la tarda.

🗓️ DIMARTS 28 DE JULIOL

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Zumba. Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: A les 10.30 h.

Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.

Mediterranean Guitar Festival. Marc Segura Tribut a Paco de Lucía On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 21 h.

🗓️ DIMECRES 29 DE JULIOL

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava

  • Ioga Quan: A les 7.30 h.
  • Zumba Quan: A les 10.30 h.

Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.

Sardanes a la plaça amb la cobla Rossinyolets On: Plaça dels Homes Quan: A les 22 h.

🗓️ DIJOUS 30 DE JULIOL

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Zumba. Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: A les 10.30 h.

Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.

Visita guiada Les Empremtes del comtat  On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 19 h.

🗓️ DIVENDRES 31 DE JULIOL

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava

  • Ioga Quan: A les 7.30 h.
  • Zumba Quan: A les 10.30 h.

Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.

London School Symphony Orchestra On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 20 h.

🗓️ DISSABTE 1 D'AGOST

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Visita guiada TastaPatrimoni  On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 11 h.

Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.

10a Mugada On: Sortida Pavelló Municipal d’Esports Quan: A les 18.30 h.

Havaneres amb Aigua Clara On: Plaça dels Homes Quan: A les 20 h.

🗓️ DIUMENGE 2 D'AGOST

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Artesania de Castelló d’Empúries  On: Plaça Joan Alsina Quan: De 9 a 14 h.

Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.

Empuriabrava Party On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 20.30 h.

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Foam Party On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: A partir de 21 h. 

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