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Agenda del 27 de juliol al 2 d'agost a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 27 DE JULIOL
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava
- Ioga Quan: A les 7.30 h.
- Zumba Quan: A les 10.30 h.
Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.
Visita guiada Les Empremtes del comtat On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 19 h.
L'ESCALA
Ioga a la platja On: La Punta Quan: A les 7.30 h.
Demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 h.
Cercavila amb BatuScala fins a la plaça de la Rosa On: Plaça de l'Univers Quan: A les 21 h.
ESPOLLA
Festa Major. Presentació del llibre Cròniques de Napoleó a l'exili, a càrrec de l'autor, Joan Vergés Pineda On: El Sindicat Quan: A les 20 h.
FORTIÀ
Ball amb Sergi Blanco On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
LLANÇÀ
Donació de sang On: Can Marly Quan: De 16 a 2 1 h.
Taller per crear polseres personalitzades On: Espai Jove Quan: A les 18 h.
EL PORT DE LA SELVA
Mediterranean Guitar Festival. Actuació de Ángel Jesús López On: Església de la Mare de Deu de les Neus Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
ROSES
Tarda de puzles per a mainada a partir de 4 anys On: a la biblioteca Quan: A la tarda.
🗓️ DIMARTS 28 DE JULIOL
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Zumba. Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: A les 10.30 h.
Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.
Mediterranean Guitar Festival. Marc Segura Tribut a Paco de Lucía On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 21 h.
🗓️ DIMECRES 29 DE JULIOL
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava
- Ioga Quan: A les 7.30 h.
- Zumba Quan: A les 10.30 h.
Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.
Sardanes a la plaça amb la cobla Rossinyolets On: Plaça dels Homes Quan: A les 22 h.
🗓️ DIJOUS 30 DE JULIOL
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Zumba. Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: A les 10.30 h.
Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.
Visita guiada Les Empremtes del comtat On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 19 h.
🗓️ DIVENDRES 31 DE JULIOL
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Activitats dirigides gratuïtes On: Passeig Marítim Empuriabrava
- Ioga Quan: A les 7.30 h.
- Zumba Quan: A les 10.30 h.
Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.
London School Symphony Orchestra On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 20 h.
🗓️ DISSABTE 1 D'AGOST
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Visita guiada TastaPatrimoni On: Oficina de Turisme Centre Històric Quan: A les 11 h.
Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.
10a Mugada On: Sortida Pavelló Municipal d’Esports Quan: A les 18.30 h.
Havaneres amb Aigua Clara On: Plaça dels Homes Quan: A les 20 h.
🗓️ DIUMENGE 2 D'AGOST
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Artesania de Castelló d’Empúries On: Plaça Joan Alsina Quan: De 9 a 14 h.
Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 00 h.
Empuriabrava Party On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 20.30 h.
Foam Party On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: A partir de 21 h.
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