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Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries reivindicarà la figura del cavaller Guillem Escarrer

Castelló d'Empúries esdevé capital medieval de l'11 al 13 de setembre amb la 34a Terra de Trobadors, que honora el cavaller Guillem Escarrer.

Un espectacle de Terra de Trobadors.

Un espectacle de Terra de Trobadors. / Empordà

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Castelló d'Empúries (Alt Empordà) tornarà a convertir-se en la capital medieval de l'11 al 13 de setembre amb la celebració de la 34a edició de Terra de Trobadors. Enguany, el fil conductor serà la figura de Guillem Escarrer (1266-1321) un cavaller originari del municipi que va participar en campanyes militars al servei del regne de Nàpols. Ho farà a través d'una producció pròpia de gran format dedicada a aquest personatge històric i interpretada per la companyia Novum Organum, formada per actors, músics, musicòlegs i especialistes en arts escèniques històriques.

L'espectacle, titulat El Romanç de Guillem Escarrer, ha estat escrit per Marcel Leal seguint l'estil de les cançons de gesta medievals i pren com a punt de partida la recerca històrica d'Elvis Mallorquí sobre aquest personatge.

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El festival se celebrarà coincidint amb la Diada de l'11 de setembre i en les pròximes setmanes es desgranarà la resta de la programació, que tornarà a reunir recreacions històriques, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars, conferències i nombroses propostes culturals que convertiran, un any més, els carrers i espais patrimonials de Castelló d'Empúries en un gran escenari medieval.

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