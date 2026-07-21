Espolla
La Festa Major d’Espolla omplirà el poble de música, gegants, sardanes i activitats familiars
La programació, que s’allarga del 22 al 27 de juliol, inclou el Memorial Joan Cos, el Mercat de les Puces, el Playback Espolla Estiu 2026, la descoberta de la placa del passeig del Celler Cooperatiu
Espolla celebrarà la Festa Major de Sant Jaume del dimecres 22 al dilluns 27 de juliol amb una programació que combina cultura, tradició, música i propostes per a totes les edats. Els actes es repartiran entre el Sindicat, el pati de les Moreres, la plaça de Sant Jaume, el pati del Celler, l'església i la pista poliesportiva.
La festa començarà el dimecres 22 de juliol, a les 18 hores, al Sindicat, amb el Memorial Joan Cos. L'activitat consistirà en un taller de tècniques de pintura per a totes les edats, guiat per Gabriel Villegas. L'endemà, dijous 23, a la mateixa hora, la sala d'exposicions del Sindicat acollirà una mostra dels treballs realitzats durant els tallers.
Joan Cos va ser un col·laborador habitual d'EMPORDÀ des de la seva creació, l’any 1978, on havia publicat centenars d’acudits, caricatures i altres dibuixos. També va ser un dels fundadors de la primera empresa editora de la publicació. Pintor i aquarel·lista reconegut, també va destacar com a ninotaire en diverses publicacions com les populars revistes infantils TBO i Patufet, el diari Mundo Deportivo i la revista Mataratos, entre moltes altres.
El divendres 24, a les 18 hores, el pati de les Moreres serà l'escenari d'una activitat de jocs de fusta i construcció de castells, oberta a totes les edats i conduïda per Tot Medieval. A les 22.30 hores, la pista poliesportiva acollirà el Playback Espolla Estiu 2026, seguit d'una sessió amb DJ Lluís. El servei de bar anirà a càrrec del Grup del Playback.
Mercat de les Puces i trobada gegantera
La jornada de dissabte 25 començarà amb el Mercat de les Puces, que es farà d'11 a 14 hores a la plaça de Sant Jaume. A les 18 hores, la pista poliesportiva reunirà colles i figures festives amb una cercavila, la plantada de gegants i la XVIII Trobada Gegantera d'Espolla.
La música prendrà el protagonisme a partir de les 23.30 hores amb l'actuació de James Band Versions i una sessió d'Anna Gisbert DJ. En aquest cas, el servei de bar serà gestionat pel Club Esportiu Espolla.
Per Sant Jaume, sardanes i ball
El diumenge 26, diada de Sant Jaume, els actes començaran a les 11 hores amb l'ofici solemne a l'església de Sant Jaume, acompanyat per la Cobla Cervianenca. A les 12 hores, al pati del Celler, es descobrirà la placa del passeig del Celler Cooperatiu i se celebrarà el Vermut de Sant Jaume, amb sardanes interpretades per la mateixa cobla.
A les 18.30 hores, la festa tornarà a la pista poliesportiva amb una nova audició de sardanes a càrrec de la Cobla Cervianenca i un ball amb el Cafè Trio.
La programació es tancarà el dilluns 27 de juliol, a les 20 hores, al Sindicat, amb la presentació del llibre Cròniques de Napoleó a l'exili, a càrrec del seu autor, Joan Vergés Pineda.
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